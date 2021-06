Depuis le début de la campagne de vaccination contre le Covid-19 à La Réunion, des professionnels de santé salariés, remplaçants retraités ou en recherche d'emploi sont mobilisés. Suite à des retards de paiement de leur salaire, l'ARS explique : ils "ne peuvent être rémunérés directement par l'Assurance maladie puisqu'ils ne sont pas référencés auprès de celle-ci. Aussi, un circuit dédié de paiement a dû être mis en place". Les paiements pour les mois de janvier à mars sont mis en paiement cette semaine par le CHU. Nous publions le communiqué de presse complet ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

L’organisation de la vaccination dans les centres fait appel aux professionnels de santé volontaires, rémunérés selon un barème national.

Ceux qui exercent habituellement en libéral sont payés directement par l’Assurance maladie sur présentation d’un état de leur présence dans les centres.

Les professionnels de santé salariés, remplaçants retraités ou en recherche d’emploi ne peuvent être rémunérés directement par l’Assurance maladie puisqu’ils ne sont pas référencés auprès de celle-ci. Aussi, un circuit dédié de paiement a dû être mis en place. Dans un premier temps, il a été retenu de confier au CHU le versement des rémunérations, sur présentation d’un état de présence dans les centres, le CHU bénéficiant alors d’un remboursement par l’Assurance maladie des sommes engagées.

Du fait des impératifs de respect des règles de la comptabilité publique et de la nouveauté des procédures, la mise en place de ce circuit a pris plus de temps que prévu et a rencontré des difficultés techniques. Cette situation est désormais en cours de résolution. Les états de paiement pour les mois de janvier à mars sont donc mis en paiement cette semaine par le CHU.

Pour faciliter la gestion à compter du mois d’avril et prévenir de nouvelles difficultés, l’ARS La Réunion a décidé de prendre le relais du CHU et d’assurer désormais directement le paiement des professionnels (au-delà de ses missions et responsabilités propres).

L’ARS peut ainsi garantir aux professionnels de santé que leurs interventions seront bien rémunérées sans retard dès lors que les pièces justificatives attendues seront bien fournies.