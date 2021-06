14 décès et 1.174 cas ont été confirmés cette semaine par les autorités. Le taux d'incidence est à la baissé à 137,5 pour 100.000 habitants, contre 156 la semaine passée. Une situation qui s'améliore donc légèrement en comparaison aux derniers chiffres, mais qui reste tout de même préoccupante (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Pour l'heure, le plan de désescalade reste donc en suspens à La Réunion. Ce 9 juin, le couvre-feu devait reculer à 23 heures, les bars et restaurants devaient pouvoir rouvrir entièrement, et les salles de sport pouvait reprendre du service. Un calendrier qui a été repoussé, et ce pour une durée indéterminée. Le préfet prévoit de faire le point d'ici deux semaines pour décider d'éventuels allègements des restrictions sanitaires.



• Le nombre de décès toujours élevés



Les décès continuent de s'enchaîner dans l'île : cette semaine, 14 personnes sont mortes des suites du Covid-19. C'est une personne de plus que la semaine précédente, et représente une moyenne de deux décès par jour. Les victimes sont trois personnes âgées entre 45 et 64 ans, quatre personnes âgées entre 65 et 74 ans, et sept personnes âgées de plus de 75 ans. On ignore si elles souffraient de comorbidités.



Depuis le début de l'épidémie à La Réunion le 11 mars 2020, 203 malades sont décédés des suites de la maladie. 133 de ces personnes sont décédées au cours des 11 dernières semaines.



• Légère baisse du nombre de cas



Le nombre de cas est passé de 1.335 à 1.174 cas en une semaine. Une bonne nouvelle, mais ce nombre reste excessivement élevé pour l'île. Le nombre de dépistage augmente par ailleurs de 5,7% cette semaine avec 25.430 tests réalisés (contre 24 069 tests la semaine précédente).



• Le taux d'incidence en baisse



En une semaine, le taux d'incidence a chuté de 156 à 137,5 pour 100.000 habitants. A part pour la tranche d'âge 0-14 ans, où il a augmenté de 15% (93/100 000), il est en diminution dans toute la population.



Chez les 15-24 ans, il diminue de 2,3% (211/100 000), chez les 25-34 ans de 7,5% (217/100 000), chez les 35-44 ans de 3% (202/100 000), chez les 44-64 ans de 13,9% (164/100 000), chez les 65 ans et plus de 22,5% (113/100 000), et chez les plus de 75 ans de 16,7% (101/100 000). Ces taux restent cependant élevés et traduisent une circulation très active du virus au sein de l'île.



• Les hospitalisations stables



Le nombre de patients réunionnais hospitalisés en réanimation est passé de 35 à 36 en une semaine. Une très légère augmentation donc, alors que 117 lits de réanimation sont disponibles dans l'île. La reprise des opérations qui avaient été reportées a par ailleurs commencé, a indiqué le préfet ce mardi lors de la réunion avec les maires de l'île.



• De nombreux foyers de contagion



Les foyers de contagion sont toujours aussi nombreux, avec 39 clusters signalés cette semaine contre 34 la semaine dernière. Les autorités précisent par ailleurs que beaucoup d'entre eux se développent notamment au sein des EHPAD et des milieux professionnels. "Au-delà des clusters, les chaînes de contamination sont très nombreuses dans le cadre de rassemblements festifs et familiaux : même dans sa vie privée, même avec ses proches, il est primordial de maintenir le respect des gestes barrières" soulignent-elles.



• Le taux de positivité reste au-dessus du seuil d'alerte



Le taux de positivité des tests en diminution à 5,4 %, qui se situe toujours au-dessus du seuil de vigilance (5%). La situation reste stable pour le taux de positivité chez les symptomatiques et les asymptomatiques.



