Depuis le début de la campagne de vaccination, plus de 165.500 Réunionnais ont reçu au moins une injection (soit 19,3% de la population totale). "La couverture vaccinale progresse, mais reste insuffisante, notamment chez les personnes vulnérables, plus exposées aux formes graves de la maladie" estime l'ARS. Elle encourage donc ces personnes en particulier, ainsi que l'ensemble des Réunionnais à se faire vacciner. "En effet, les spécialistes s'accordent à dire qu'il nous faut atteindre 80% de couverture vaccinale (personnes éligibles présentant un schéma vaccinal complet) pour se diriger vers une immunité collective. Il s'agit donc d'un enjeu individuel et collectif pour lutter contre la Covid-19" rajoute-t-elle. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Pour faciliter l’accès à la vaccination au plus grand nombre, l’ARS, en lien avec ses partenaires, poursuit les opérations de vaccination de proximité grâce à la mise en place de centres éphémères. La prochaine opération se déroulera le 12 juin à la Plaine des Palmistes. Les personnes de plus de 55 ans pourront, comme dans certains centres de vaccination de l’île (Nordev, La Possession et Pierrefonds), avoir accès au vaccin Pfizer (2 doses) ou Janssen (1 dose). La plupart des centres seront également ouverts le dimanche à compter du 6 juin 2021.

- Progression de la vaccination à La Réunion -

Au 31 mai 2021 :

• 244401 doses de vaccin ont été administrées.

• 165 563 réunionnais ont pu bénéficier d’au moins une première injection et 78838 d’une deuxième.

• Faisant ainsi entrer plus de 19% de la population de La Réunion dans le processus de vaccination.

Sur la semaine dernière :

• plus de 36 800 injections ont été réalisées

• 5 000 rendez-vous sont proposés chaque jour dans les 10 centres de vaccination, en plus de la mobilisation des pharmaciens et médecins de ville.

Evolution de la couverture vaccinale chez les personnes vulnérables :

• Un taux de vaccination insuffisant chez les personnes atteintes de pathologies lourdes : 30% de couverture en première injection chez les réunionnais souffrant de maladies respiratoires chroniques (contre 59% en métropole)

• 35% de couverture en première injection chez les personnes atteintes de diabète à La Réunion (contre 66% en métropole)

• Une couverture vaccinale qui reste à améliorer chez les personnes âgées : 54% des réunionnais de plus de 70 ans ont bénéficié d’une première injection

Une couverture vaccinale qui progresse, mais reste encore insuffisante compte tenu des risques de formes graves auxquels sont exposés les personnes fragiles, et en comparaison avec les chiffres de la métropole.

- L’attestation de vaccination -

Depuis le 3 mai, une "attestation de vaccination" est délivrée par les professionnels des centres de vaccination de La Réunion, après la première et la deuxième injection. Ce document servira de justificatif officiel de vaccination lors de la réservation d’un billet d’avion par exemple. Doté d’un QR code, il pourra être intégrer dans l’application # TousAntiCovid..

Cette attestation est également disponible sur internet. En effet, l’Assurance Maladie a ouvert le 27 mai un nouveau téléservice permettant aux assurés de télécharger leur attestation de vaccination certifiée sur attestation-vaccin.ameli.fr Les personnes qui ont été vaccinées avant le 3 mai peuvent aussi y récupérer leur attestation.



- Opération de vaccination éphémère à La Plaine des Palmistes le 12 juin -

En complément des 10 centres de vaccination ouverts à La Réunion, l’ARS poursuit ses opérations de centres éphémères de vaccination. Ainsi, afin de faciliter l’accès à la vaccination aux habitants de la Plaine des Palmistes, l’ARS, en lien avec la commune et la Croix Rouge, organise une opération de vaccination de proximité le 12 juin.

• Les personnes de moins de 55 ans bénéficieront du vaccin Pfizer (première injection le 12 juin et la deuxième le 17 juillet).

• Les personnes de 55 ans et plus auront le choix entre le vaccin Janssen qui sera administré en une seule dose, et le vaccin Pfizer.

Ces journées de vaccination se dérouleront à la salle des fêtes 􏰀 Les Goménolés 􏰁, au 12 rue des Goménolés à la Plaine des Palmistes.