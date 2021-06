Publié il y a 27 minutes / Actualisé il y a 1 minutes

Le préfet Jacques Billant s'exprime à 17 heures ce mercredi 9 juin 2021 sur la situation sanitaire à La Réunion. Cette intervention a lieu à l'issue de sa réunion hebdomadaire avec les maires de l'île. Le préfet a annoncé sous conditions la réouverture à partir du 19 juin des restaurants, des salles polyvalentes, des salles de sport et de jeux, et la reprise des sports collectifs et de combat. Le couvre-feu, lui, reste pour l'instant à 21h et le télétravail est toujours la norme. La situation reste cependant préoccupante selon l'ARS et entre 20 et 30 personnes sont en réanimation à cause du Covid chaque semaine. Préfecture et ARS poussent la population à se faire vacciner. A ce jour, un.e Réunionnais.e sur trois parmi le public vacciné est engagé dans le processus de vaccination. Nous sommes en live, suivez-nous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

