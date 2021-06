Ce mercredi 9 juin 2021 marque la fin des motifs impérieux, uniquement pour les personnes ayant un schéma vaccinal complet. Pour les autres, il faudra encore attendre pour pouvoir voyager librement. Une décision qui n'est pas au goût de tout le monde, surtout qu'aucune date n'a encore été annoncée pour la levée totale des motifs impérieux. Une situation qui pourrait bien changer dès ce mercredi, le préfet devant s'adresser aux Réunionnais.es à 17 heures (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Ce mercredi devait par ailleurs marquer la nouvelle étape du plan de désescalade, comme c'est le cas en Métropole. Mais les chiffres Covid-19 des dernières semaines ont poussé la préfecture à repousser cette échéance. Le couvre-feu à 23 heures n'est donc pas d'actualité pour La Réunion, tout comme la réouverture complète des bars et des restaurants, ou encore la réouverture des salles de sport.



Une situation qui ne manque pas de faire grincer des dents. Alors que la Métropole entame une nouvelle phase de réouverture, La Réunion se retrouve désormais en décalage. Plusieurs pétitions ont d'ailleurs été lancée pour protester contre ces mesures, que ce soit concernant les motifs impérieux ou bien les réouvertures des salles de sport. Le préfet est donc attendu de pied ferme ce mercredi pour apporter de la visibilité et annoncer un nouveau calendrier.



Ces annonces interviendront dans un contexte sanitaire toujours aussi fragile, bien que les indicateurs covid se soient légèrement améliorés. 1.1160 cas ont en effet été recensés dans l'île les sept derniers jours, contre 1.174 cas la semaine précédente. Neuf décès ont par ailleurs été confirmés, contre 14 lors du dernier bilan. Une situation légèrement plus favorable, mais qui reste pour le moins préoccupante.

- Des chiffres toujours préoccupants -



Si la situation sanitaire semble être stabilisée, les indicateurs sont toujours dans le rouge, à l'image du taux d'incidence. La semaine passée, il se trouvait à 137,5 pour 100.000 habitants, contre 135,9 cette semaine, soit une légère amélioration. Il reste cependant largement au-dessus du seuil de vigilance.



On note d'ailleurs une augmentation du taux d’incidence chez les 15-24 ans de 9,62% (182.3/100 000) et chez les 25-34 ans de 5,11% (179/100 000). La tendance est par contre à la baisse chez les 0-14 ans,de 8,19% (96.4/100 000), chez les 35-44 ans de 7,95% (153.9/100 000), chez les 45-64 ans de 0,67% (132.6/100 000), chez les 65 ans et plus de 4,12% (100/100 000), et chez les plus de 75 ans de 2,63% (74/100 000).



Les hospitalisations en unité de réanimation ont aussi diminué, passant de 37 à 34 patients en l'espace d'une semaine, 117 lits étant disponibles dans cette unité.



Les foyers de contagion, eux, sont encore en augmentation, 45 d'entre eux ayant été recensés cette semaine conre 39 lors de la semaine précedante. 10 clusters à criticité élevé ont été confirmés, à Saint-Paul, au Port, à Saint-André, Saint-Louis et Saint-Pierre. 20 clusters de criticité modérée ont été notés au Port, à Saint-Denis, Saint-André, Saint-Benoît, Sainte-Marie Saint-Louis, Saint-Paul et Saint-Pierre. Ces clusters se développent par ailleurs principalement dans le milieu professionnel d'après les autorités.



Dans ce contexte, le préfet doit désormais faire un choix : continuer le plan de désescalade malgré une situation sanitaire égale aux dernières semaines, ou entreprendre une nouvelle série de réouvertures des divers établissements.



as/www.ipreunion.com/ [email protected]