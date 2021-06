Ces annonces étaient attendues impatiemment par de nombreux secteurs : à partir du 15 juin 2021, les restaurants et bars pourront rouvrir en intérieur, les salles de sport, de loisirs en intérieur et de mariage pourront de nouveau accueillir leurs clients, et les sports collectifs et de contact pourront reprendre. Des jauges seront cependant instaurées, et devront représenter entre 30 et 50% des effectifs de référence des établissements. Tout cela reste cependant hypothétique, les autorités souhaitant s'assurer d'une amélioration des indicateurs Covid avant de confirmer cette échéance (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Cela leur laissera cependant uniquement six jours pour prendre une décision. Un délai extrêmement court, et qui ne décale finalement que de six jours le calendrier initialement prévu. Une décision curieuse, qui pose par ailleurs plusieurs questions : le préfet confirmera-t-il sa décision le jour-même ? Cette date sera-t-elle confirmé quelques jours avant le prochain bilan Covid ? Si tel est le cas, ces réserves à prendre une décision ferme aujourd'hui est donc étrange, l'évolution des chiffres du Covid-19 ne pouvant que très peu évoluer sur un lapse de temps aussi court.



L'incertitude face à ces réouvertures jettent par ailleurs un grand flou pour les professionnels concernés. Chacun doit désormais s'organiser pour une réouverture, qui pourrait finalement ne pas avoir lieu. Une situation d'autant plus pénible que le préfet n'a donné aucune date précise pour sa décision finale.



Autre incertitude importante : la levée totale des motifs impérieux. Pour l'heure, Jacques Billant n'a donné aucune réponse précise concernant les personnes non-vaccinées. Si on ne peut pas reprocher au préfet d'être prudent, contrairement à la période de Noël où les motifs impérieux avaient été levés malgré l'apparition de variants du virus, ce manque de visibilité ne manquera pas d'impacter (encore) les professionnels du tourisme.



Ce refus de lever les motifs impérieux pour les personnes non-vaccinées créé par ailleurs une inégalité avec les autres territoires ultra-marins, notamment les Antilles où les motifs impérieux ont totalement été levés ce mercredi. Si la situation sanitaire y est plus favorable, nul doute que cette inégalité de traitement aura des conséquences sur la population. La colère gronde depuis déjà plusieurs semaines désormais parmi les Réunionnais.es face aux décisions du gouvernement. A noter que pour l'heure, concernant les motifs impérieux, la situation des mineurs non accompagnés (UM) est en cours d’analyse et des réponses seront apportées au niveau national. A ce stade, seuls les mineurs non accompagnés disposant d’un motif impérieux peuvent voyager.

- Peu de réponses -



Une différence de ton est par ailleurs à noter entre le préfet et la directrice de l'ARS, Martine Ladoucette. Cette dernière, généralement pragmatique face à la situation sanitaire, s'est montrée plus alarmiste qu'à l'habituel, quelques minutes après l'annonce d'une possible désescalade des restrictions sanitaires. Un double discours étrange, qui intervient par ailleurs alors que la dengue circule elle aussi activement sur le territoire, comme noté par l'ARS.



Cette conférence de presse était attendue de pied ferme, principalement car elle était censée donner de la visibilité sur les semaines à venir. Finalement, peu de réponses claires ont été apportées. A noter que la date du 19 juin a d'abord été annoncée par le préfet, avant que ce dernier ne se corrige. Une confusion qui n'a été que confirmée à l'issue de la conférence de presse, lors de la séance de questions-réponses avec les journalistes.



Les Réunionnais.es devront encore patienter pour avoir des réponses à leurs nombreuses interrogations. Aucune date précise n'est pour l'heure arrêtée, que ce soit concernant le recul couvre-feu, des motifs impérieux, de l'augmentation des jauges ou la réouverture des discothèques. La patience devra, encore, être de mise.

• Les mesures attendues ce 15 juin, sous réserve d'une amélioration des indicateurs :

