Le Vaccinobus est un dispositif mobile pour faciliter l'accès à la vaccination aux habitants, lancé par l'agence régionale de santé sur l'île. Le premier arrêt est prévu au Port les 15 et 16 juin.

Afin d'accélérer la campagne de vaccination contre la Covid-19, l’ARS La Réunion, en lien avec la commune du Port, lance un dispositif mobile de vaccination : le Vaccinobus.

Aménagé en véritable centre de vaccination, le "Vaccinobus" est conforme au cahier des charges mis en place par l’ARS pour la constitution d’un centre de vaccination éphémère :

• conservation réfrigérée des doses

• espace individualisé pour recevoir chaque candidat à la vaccination,

• espaces d’attente pré-vaccinal avec remplissage du questionnaire et post vaccinal de surveillance.

Il va permettre d’apporter une solution de proximité aux habitants du Port. Les personnes souhaitant se faire vacciner seront prises en charge par un médecin et des infirmiers.

Le "Vaccinobus" accueillera la population sans rendez-vous les mardi 15 et mercredi 16 juin de 8h00 à 19h00 sur le parking du Centre commercial Sacré Cœur au Port.

- Nouvelle campagne de communication : "On a tous une bonne raison de se faire vacciner !" -

Face à une couverture vaccinale en progression, mais encore insuffisante, l’ARS La Réunion, avec le soutien de la préfecture, lance une campagne pour inciter la population à franchir le pas et à se faire vacciner sans attendre.

En effet, la vaccination est un enjeu individuel, mais également collectif pour lutter contre la Covid-19. Elle contribue à rendre possible le retour pour tous à une vie économique, sociale et culturelle dite normale, à se projeter dans un mode de vie plus satisfaisant qu’aujourd’hui.

Vous n’êtes pas encore vacciné ? Il ne faut plus attendre !

Pour ceux qui hésitent encore voici 5 bonnes raisons de se faire vacciner contre la Covid-19 :

1. Pour se protéger et protéger son entourage > La Covid-19 est une maladie très contagieuse, et encore plus depuis l’apparition des variantes. La vaccination permet de limiter la transmission du virus. En étant vacciné, vous vous protégez, et vous protégez les autres.

2. Pour éviter les formes graves de la maladie et leurs graves conséquences > Notamment chez les hommes, les personnes âgées ou personnes atteintes d’une maladie chronique, et ainsi limiter la probabilité d’être hospitalisé.

3. Pour retrouver la vie d’avant et partager des moments de convivialité > Se retrouver à nouveau en famille, entre amis,... autant de plaisirs qui pourront redevenir possibles grâce à la vaccination en limitant les mesures barrières.

4. Pour voyager l’esprit tranquille > Depuis ce 9 juin, les passagers vaccinés peuvent voyager sans motif impérieux mais devront présenter à l’embarquement une attestation de leur schéma vaccinal complet.

5. Pour atteindre l’immunité collective > Selon l’Académie nationale de médecine, il nous faut atteindre 80% de couverture vaccinale (personnes éligibles présentant un schéma vaccinal complet) pour atteindre une immunité collective.