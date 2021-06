Après 24 heures de suspense, restaurants et salles de sport peuvent finalement rouvrir leurs portes. Un allègement suspendu le temps de consulter les nouveaux chiffres du Covid-19. C'est donc en catastrophe et prévenu au dernier moment que chacun a dû ajourner sa réouverture, le temps que le préfet se décide enfin... 24 heures plus tard. A croire que la gestion de cette crise sanitaire ne peut décidément pas se passer d'erreurs de communication et de faux pas en tout genre. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

C'est à croire qu'on ne s'en sortira jamais vraiment. A chaque étape son lot d'imprécisions. Et ce lundi 14 juin 2021, le préfet de La Réunion Jacques Billant a prouvé une fois de plus que les couacs de communication faisaient partie intégrante de sa stratégie sanitaire.

Quel respect a-t-on pour les habitants de sa région lors que l'on oublie de prévenir, quelques heures avant le changement des mesures sanitaires, que tout est finalement suspendu ?

Lire aussi - Covid-19 : les restaurants et les salles de sports attendront au (moins) 24 heures de plus

Quelle crédibilité peut-on avoir en tant qu'autorité représentative de l'Etat quand on réalise au dernier moment que les chiffres du Covid ne sortent que le mardi, comme chaque semaine pourtant ? Tout cela pour, finalement, accorder la réouverture tant attendue 24 heures plus tard.

Lire aussi - Covid-19 : 1.206 nouveaux cas et 8 décès, la troisième phase du plan de désescalade activée

- La carte de l'indécision -

Nul ne sait ce qui se trame dans l'esprit du préfet ces dernières semaines mais les erreurs de communication semblent aller crescendo. Pas plus tard que mercredi, Jacques Billant a réussi l'exploit de se tromper de date, avant de rectifier grâce à la question de l'un des journalistes dans la salle. La troisième étape du plan de désescalade n'aura donc pas lieu le 19 juin mais le 15…

A nous de nous interroger aujourd'hui : pourquoi le 15 ? Le samedi 19 juin semblait alors un objectif bien plus logique, une fois la semaine écoulée, les nouveaux indicateurs du Covid-19 en poche. Le choix du mardi en a étonné plus d'un.

Et Jacques Billant ne s'en est manifestement rendu compte que dans l'après-midi du lundi… En fin de journée le nouvel arrêté n'était toujours pas signé. La situation sanitaire, fragile, a poussé le représentant de l'Etat à vouloir faire preuve de prudence. Prudence qui s'est transformée en mutisme absolu. Ce n'est que grâce à la pression de la presse que la préfecture a accepté de donner quelques éléments de réponse, en toute fin de journée ce lundi : statu quo pendant 24 heures. Aucun communiqué ne sera diffusé.

- Cavalier seul -

En-dehors de ces délais de communication, ce qui surprend c'est bien l'attitude de Jacques Billant, qui semble agir en cavalier seul dans les actuelles prises de décision.

Il l'a déjà prouvé en cessant temporairement d'avertir les maires sur les nouveaux indicateurs et les mesures envisagées pour l'île. Il l'a aussi montré en choisissant de ne communiquer que sur un ou deux médias à la fois. Il le montre une fois de plus en changeant d'avis au dernier moment, sans même en discuter au préalable avec les professionnels concernés. Rappelons que ceux-ci ont appris en soirée, par voie de presse, qu'ils ne pourraient pas rouvrir comme prévu. La préfecture nous a indiqué les avoir appelés dans la soirée. Mais le mal était fait.

Lire aussi - Stratégie sanitaire des autorités : aux frontières de l'irrespect...

Lire aussi - Pour le préfet il y a les médias avec qui on parle et il y a les autres...

Jacques Billant porte le fardeau, et on se doute qu'il est lourd, d'une stratégie territorialisée. Une difficulté pour tous les préfets des Outre-mer. Six mois après le début de son poste à La Réunion, le voilà confronté à une crise sanitaire sans précédent, poussant à prendre des décisions rapides et d'oser le saut dans l'inconnu. Difficulté renforcée par le choix de Paris de laisser les Outre-mer s'adapter librement à la stratégie sanitaire nationale.

- De l'erreur à l'irrespect -

Alors il y a des ratés. Il y a eu trop d'attente et de laxisme quand il fallait confiner. Il y a maintenant trop de tergiversations quand il faudrait alléger. Il y a eu des libertés quand les indicateurs montaient et aujourd'hui des restrictions prolongées quand les chiffres redescendent, même doucement. La logique, plus que discutable, est ce qu'elle est. Mais l'absence de communication, quand pourtant elle est plus que nécessaire, est à la limite de l'excusable. Et la population saura s'en souvenir.

Car comment peut-on donner rendez-vous aux Réunionnaises et Réunionnais six jours plus tard et finalement être aux abonnés absents ? Comment peut-on faire, comme ce fut déjà le cas, une allocution télévisée pour simplement appeler à la prudence, et ne prévenir personne quand les allègements tant attendus sont à nouveau repoussés ? Ici ce n'est plus de la simple erreur stratégique, ce n'est plus un "couac" de communication, c'est un total manque de respect vis-à-vis de la population.

Maintenant les habitants se demandent à quelle sauce ils vont être mangés avec l'arrivée des grandes vacances. Les enjeux sont nombreux : reprise des vols, arrivée de touristes, flux multiples… Les choix stratégiques s'annoncent cruciaux et une nouvelle erreur pourrait coûter cher, alors que les courbes semblent à nouveau se stabiliser.

Quelles que soient les nouvelles décisions, espérons ne pas être prévenu.e.s par hasard la veille des vacances…

mm/www.ipreunion.com / [email protected]