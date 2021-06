Du 12 juin au 18 juin, six décès et 1 061 cas ont été recensés, avec un taux de positivité en légère baisse à 3,8% en dessous du seuil de vigilance et encore inférieur à celui de la semaine dernière (4,2% la semaine dernière), un taux d'incidence hebdomadaire en baisse à 124.3/100 000 habitants, et un nombre de dépistage en légère diminution. Au 22 juin, 32 lits de réanimation étaient occupés par des patients positifs au Covid-19. Nous publions le communiqué de presse complet ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Les chiffres de la semaine précédente montrent une diminution du nombre de cas avec un taux d’incidence hebdomadaire qui se situe désormais à 124.3/100 000. Le taux de positivité est également en baisse, demeurant donc en-dessous du seuil de vigilance.



- Situation sanitaire -



La préfecture et l’Agence Régionale de Santé ont le regret d’annoncer ce mardi 22 juin 2021 les décès, intervenus au cours des 7 derniers jours, de 6 patients originaires de La Réunion (tous âgées de plus de 75 ans).



Du 12 juin au 18 juin, 1 061 cas ont été recensés en 7 jours, avec un taux de positivité en légère baisse à 3,8% en dessous du seuil de vigilance et encore inférieur à celui de la semaine dernière (4,2% la semaine dernière), un taux d’incidence hebdomadaire en baisse à 124.3/100 000 habitants, et un nombre de dépistage en légère diminution.

Parmi les 1 061 cas :

• 1 057 cas sont classés autochtones,

• 3 cas sont classés importés,

• 1 cas est classé autochtone secondaire.



Du 12 juin au 18 juin, 920 tests positifs ont été criblés pour identifier une souche de variante. Sur ces 920 tests, on comptabilise 739 cas positifs présentant une des mutations spécifiques sous surveillance, soit une proportion de 80%, en légère augmentation par rapport à la semaine précédente (78%). Le virus circule toujours à un rythme soutenu et la part des variantes reste très importante à La Réunion.



Rappel : la stratégie de criblage des tests positifs à la recherche des trois variantes préoccupantes sur le territoire (britannique, sud-africaine et brésilienne) est progressivement remplacée par une nouvelle stratégie de criblage, pour rechercher des mutations spécifiques du virus ayant un impact sur la transmission ou la réponse immunitaire. Aussi, d’ici fin juin, les laboratoires seront en mesure de procéder au criblage de l’ensemble des tests positifs pour détecter le variant Delta (d’origine indienne) tout en continuant à identifier les mutations d’origine sud-africaine ou brésilienne.



Compte tenu des 27 585 guérisons et des 226 décès depuis le début de la crise sanitaire, 1 691 cas sont encore actifs à ce jour. 29 502 cas ont été investigués à ce jour par l’ARS, Santé publique France et l’Assurance Maladie, dont 93,9% sont des cas autochtones.



Au 22 juin 2021, 47 clusters sont actifs et 284 clôturés. Parmi les clusters actifs, on note :

• 8 à criticité élevée : à Saint-Paul (3), Saint-Pierre (4) et Plaine-des-Palmistes (1)

• 18 à criticité modérée : à Saint-Pierre (3), Saint-Paul (1), Plaine-des-Palmistes (1), Sainte-Suzanne (1), Saint-Denis (7) et Le Port (5)



Ces clusters concernent principalement des rassemblements dans le milieu professionnel et lors des rencontres amicales ou familiales. Il est essentiel de maintenir les gestes barrières en toutes circonstances.



Concernant les autres indicateurs, il est à noter :

- Un nombre de dépistage qui diminue légèrement : -1,8% % avec 27 937 tests réalisés (contre 28 453 la semaine précédente).

- Une augmentation du taux d’incidence :

• chez les plus de 75 ans : +6,2% (69/100 000),



- Une diminution du taux d’incidence dans les autres classes d’âges :

• chez les 0-14 ans : - 13.5% (107/100 000),

• chez les 15-24 ans : - 6.4% (173/100 000).

• chez les 25-34 ans : - 5.2% (159.6/100 000).

• chez les 35-44 ans : - 8.8% (154.8/100 000),

• chez les 45-64 ans : - 23.4% (101.6/100 000),

• chez les 65 ans et plus : - 6.3% (79/100 000),



Au 22 juin, 32 lits de réanimation étaient occupés par des patients positifs à la Covid-19 sur les 117 lits de réanimation comptabilisés à La Réunion.

Cette situation est stable depuis plusieurs semaines et continue de mobiliser très fortement le système hospitalier.



Le virus circule toujours à un rythme soutenu à La Réunion. Le respect des gestes barrières, la vaccination, l’identification des cas contact et l’isolement sont des leviers majeurs pour lutter contre l’épidémie, car ils permettent de briser rapidement les chaînes de contamination. Lorsqu’on est positif à la Covid-19 ou cas contact, il faut respecter l’isolement pour protéger son entourage et freiner la diffusion du virus.

Les autorités appellent à la vigilance de chacun au quotidien et en toutes circonstances pour maintenir les gestes barrières, limiter les contacts sociaux, respecter la mesure du couvre-feu et se faire vacciner.