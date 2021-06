La Réunion continue de connaître une lente décrue du Covid-19. Si les chiffres ne sont pas particulièrement rassurants, ils diminuent tout de même de semaine en semaine avec un taux d'incidence qui passe à 124 pour 100.000 habitants. A sept jours de la fin de l'arrêté préfectoral structurant les diverses restrictions sanitaires en place, la question de la prochaine étape de désescalade se pose désormais. Si, pour l'heure, aucune prise de parole du préfet n'est prévue cette semaine, il faudra cependant s'attendre à de nouvelles annonces dans les jours à venir. Que les nouvelle soient bonnes ou mauvaises (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Tandis que La Réunion vit toujours sous cloche, le décalage avec la Métropole se creuse toujours un peu plus concernant les restrictions sanitaires. En effet, depuis ce dimanche 20 juin, les habitants de l'Hexagone ne sont plus soumis à un couvre-feu, le masque n'est plus obligatoire en extérieur et dans les cours de récréation, et les voyages sont possibles vers les différents pays de l'Union européenne sans test PCR ou motif impérieux sous condition d'être vacciné.



Si, pendant de longs mois, La Réunion était largement avantagée face à la Métropole, la situation s'est désormais totalement inversée en l'espace de quelques semaines. Et les autorités sont plus que réticentes désormais à lâcher du lest face à des restrictions qui étaient jusque là inédites pour les Réunionnais.es. Reste désormais à savoir si le 30 juin marquera enfin une nouvelle étape de liberté pour l'île, ou si les restrictions en place seront une nouvelle fois prolongées sur ordre du préfet.

- Décalage -

Dans le cas d'un nouveau prolongement, la décision risquerait de renforcer le sentiment d'injustice qui gronde depuis quelques temps au sein de la population. Un sentiment par ailleurs renforcé par le manque de vision sur la fin des motifs impérieux pour les personnes n'étant pas vaccinées. A noter que même si certaines restrictions devaient être allégées, rien n'indique par ailleurs que la question des motifs impérieux sera à l'ordre du jour.

Si le préfet devait décider de passer à la troisième étape du plan de désescalade, se poseraient par ailleurs de nombreuses questions. Le couvre-feu sera-t-il repoussé à 23 heures ou totalement supprimé ? Les boîtes de nuit pourront-elles rouvrir à partir du 9 juillet, comme en Métropole ? Les concerts debout pourront-ils repondre ? Tant de questions qui restent pour l'heure en suspens, et dont nous espérons avoir les réponses rapidement.

- Indicateurs en baisse -

Les nouveaux chiffres du Covid-19 annoncés ce mardi soir montre une lente décrue de la circulation du virus. Du 12 juin au 18 juin, 1.061 nouveaux cas ont été recensés, avec un taux de positivité en légère baisse à 3,8%, soit en-dessous du seuil de vigilance et encore inférieur à celui de la semaine dernière (4,2% la semaine dernière).

Le taux d'incidence hebdomadaire baisse aussi et passe à 124,3 pour 100.000 habitants. Le nombre de patients en réanimation par contre a du mal à baisser. Au 22 juin, 32 lits de réanimation étaient occupés par des patients positifs au Covid-19.

A noter également du 12 au 18 juin les décès de six patients originaires de La Réunion (tous âgées de plus de 75 ans), selon les autorités sanitaires. Depuis le début de l'épidémie le 11 mars 2020, 226 malades sont décédés des suites de la maladie. 156 de ces personnes sont décédées au cours des 14 dernières semaines.

as/www.ipreunion.com / [email protected]