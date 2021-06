Le Premier ministre mauricien, Pravind Jugnauth, a annoncé ce jeudi 24 juin 2021 au soir une nouvelle série d'allègements. La nouvelle phase de déconfinement commence à partir du 1er juillet et inclut la reprise de nombreuses activités, relaient les médias mauriciens. Les rassemblements peuvent reprendre à 50 personnes maximum, les restaurants, les salles de sports, les lieux de culte, les centres communautaires, les plages ou encore les parcs peuvent rouvrir, en respectant des jauges sanitaires.

Dans le détail, selon Defi Media, cette phase prévue le 1er juillet prochain prévoient de permettre une réouverture des restaurants, "food courts" et "fast foods", en respectannt "une distance de deux mètres entre les tables et une aération appropriée". Les bars restent fermés.

Côté sport, les salles et les gymnases peuvent reprendre "avec un maximum de 50 personnes", uniquement pour les plus de 18 ans. Les sports collectifs et individuels en plein air sont de nouveau autorisés.

Les lieux de culte peuvent également rouvrir avec un maximum de 50 personnes et le respect des règles sanitaires. Les funérailles et mariages sont autorisés avec cette même jauge. Idem pour les activités socio-culturelles. Cinémas et casinos restent fermés, ainsi que les discothèques.

Les "centres communautaires, villages halls et les Citizens Advice Bureaus (CAB) peuvent rouvrir mais les membres du public seront accueillis par ordre alphabétique" précise Defi Media. Les plages et les parcs publics sont rouvertes mais les pique-niques sont interdits.

De façon plus générale, les rassemblements publics et privés sont à nouveau autorisés, avec un maximum de 50 personnes toujours. Il est recommandé aux personnes âgées et les moins de 18 ans d'éviter les endroits publics.

Côté voyages, les vols vers Rodrigues pourront reprendre à partir du 15 juillet. Cette reprise restera limitée jusqu'au 1er octobre 2021. Il faudra alors présenter un test PCR négatif, et respecter un isolement strict avec preuve de séjour dans un centre de quarantaine.

