La préfecture et l'ARS l'ont annoncé ce samedi 26 juin 2021 : c'est officiel, le variant Delta (appelé aussi variant indien) circule "de façon autochtone" à La Réunion. Cinq premiers cas ont été identifiés, trois chez des collégiens et deux chez des professionnels de collèges différents. La contagiosité du variant inquiète fortement les autorités, alors que 75 pays sont déjà touchés par cette souche du virus. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

• 5 premiers cas, 12 résultats encore attendus

"Une circulation autochtone du variant Delta est aujourd’hui avérée sur l’île" annonce les autorités sanitaires ce samedi 26 juin, alors que cinq premiers cas ont été confirmés. 12 autres prélèvements sont en cours d'analyse, les résultats étant attendus pour la semaine prochaine.

Ces cinq personnes sont trois collégiens et deux professionnels travaillant dans trois collèges différents. Ils et elles sont considéré.e.s comme guéri.e.s "sans avoir souffert de la forme grave de la maladie et ne sont donc plus soumises à l’isolement" annoncent les autorités, à l'exception d'un des collégiens. Toute sa classe a également été isolée. L'ARS cherche à trouver tous les cas contacts potentiels de ces premiers cas de variant Delta.

Des cas de variant Delta avaient déjà été détectés le 9 mai dernier, à bord d'un navire resté au large de La Réunion. En tout, 11 marins s'étaient avérés positifs au variant Delta, quatre avaient été hospitalisés. Aucun d'eux n'avait, selon la préfecture, posé le pied sur le sol de La Réunion, mise à part ces quatre passages à l'hôpital.

• Le Brevet des collèges maintenu

La préfecture précise bien que "l’analyse de la situation permet de ne pas remettre en cause les épreuves du Brevet pour l’ensemble des collégiens concernés". Les épreuves pour les collégiens en classe de Troisième commencent ce lundi 28 juin. "Le rectorat veillera au respect rigoureux des protocoles sanitaires prévus pour la circonstance" ajoute la préfecture.

Le rectorat a d'ailleurs communiqué dans la soirée sur la mise en place d'un "protocole sanitaire strict" dans le cadre du brevet. Les campagnes de dépistages sont renforcées dans les établissements. Pour les jours d'épreuves, "les candidats formellement identifiés comme cas contacts ou positifs au Covid-19 ne sont pas autorisés à se présenter aux centres d’examen avant la fin de leur période d’isolement". Ils et les passeront les 13 et 14 septembre prochains. Port du masque, aération des locaux et mesures de distanciation sont renforcées pour les jours d'épreuves.

• Incertitude sur la suite du plan de désescalade

Rappelons que les variants du Covid-19, réputés plus contagieux, sont déjà majoritaires parmi les nouveaux cas positifs détectés, et ce depuis plusieurs mois déjà. Du 12 juin au 18 juin, sur 920 tests positifs cribés, on comptabilise 739 cas positifs présentant une des mutations du virus soit une proportion de 80%.

La Réunion est toujours sous couvre-feu de 21h à 5h et la population attend de savoir quelles seront les futures étapes du plan de désescalade du préfet. Celui-ci n'a pas annoncé de calendrier pour le moment. Jacques Billant a malgré tout rappelé aux maires qu'il a rencontrés ce mercredi 23 juin que l'île fait partie des rares départements encore sous tension en France.

Plus que jamais, les autorités sanitaires appellent la population réunionnaise à aller se faire vacciner, rappelant que "la vaccination est efficace contre le variant Delta". Seuls 26,1% de la population a reçu une première injection et 17% bénéficient d’un schéma vaccinal complet. "Plus de 100.000 rendez-vous sont disponibles en centres de vaccination dans les semaines à venir" indique la préfecture.

