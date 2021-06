Les chiffres du Covid-19 ne sont pas bons à La Réunion. Dans leur bilan ce mardi 29 juin 2021, les autorités sanitaires font part de 11 nouveaux décès liés au virus, incluant des patients relativement jeunes. Du 19 au 25 juin, 1.081 nouveaux cas ont été recensés, faisant passer le taux d'incidence de 124 à 126 pour 100.000 habitants. La présence du variant Delta sur le territoire ne rassure pas les autorités. En réanimation, on compte toujours une trentaine de lits occupés par des patients Covid, chiffre qui n'arrive pas à baisser. Alors que l'arrêté préfectoral sur les restrictions sanitaires prend fin ce mercredi 30 juin, il semble difficile d'envisager de nouveaux allègements. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

• Un taux d'incidence qui augmente légèrement

C'est un plateau qui reste haut : avec 1.081 contaminations dans la semaine, le taux d'incidence remonte légèrement et passe à 126,6 pour 100.000 habitants alors qu'il était de 124,3 la semaine dernière. En soi, si on ne peut pas parler pour autant d'explosion des contaminations, force est de constater que les indicateurs stagnent ou augmentent. Sur l'île, 48 clusters sont considérés comme actifs.

Avec un nombre de dépistages qui n'augmente quasiment pas (+0,8%), la situation bouge malgré tout en fonction des tranches d'âges : chez les 65 ans l'incidence augmente de 21% (95,8 pour 100.000) et chez les 0-14 ans elle baisse de 22% et passe à 83,8 pour 100.000. Chez les 45-64 ans elle augmente également de 18%.

En réanimation, 30 patients Covid occupent les lits des hôpitaux, un taux relativement stable mais qui reste élevé pour l'ARS.

• Un nombre de décès inquiétant

Les médecins le disent, l'indicateur à surveiller c'est bien celui des décès, aussi important que l'occupation des lits de réanimation. Ils déterminent si le Covid-19 continue de provoquer des complications et formes graves chez les malades. Or ces sept derniers jours, ce sont 11 décès qui ont été recensés et parmi eux, des patients jeunes : une personne âgée entre 25 et 34 ans, une personne âgée entre 35 et 44 ans, une personne âgée entre 45 et 64 ans, trois personnes âgées entre 65 ans et 74 ans, cinq personnes de plus de 75 ans.

Depuis le début de l'épidémie le 11 mars 2020, 237 malades sont décédés des suites de la maladie. 167 de ces personnes sont décédées au cours des 15 dernières semaines.

• Le variant Delta circule de manière autochtone

La présence du variant Delta (aussi appelé variant indien) à La Réunion n'arrange pas les choses. Du 19 juin au 25 juin, la proportion des variants est de 83,5% sur les tests criblés, soit une très large majorité avec une dominante du variant Beta (sud-africain).

Pour rappel, les autorités sanitires ont annoncé ce samedi 26 juin 2021 cinq premiers cas de variant Delta : trois chez des collégiens et deux chez des professionnels de collèges différents. Les autorités parlent de "circulation autochtone" à La Réunion. La contagiosité du variant inquiète fortement les autorités, alors que 75 pays sont déjà touchés par cette souche du virus. Pour la préfecture comme pour l'ARS, la seule solution à court terme est la vaccination. Seuls 17% de la population réunionnaise ont un schéma vaccinal complet (les deux doses du Pfizer ou une dose du Janssen).

Actuellement, la préfecture ne donne toujours aucune indication concernant la suite du plan de désescalade. Le couvre-feu reste à 21h, le masque reste obligatoire dans la rue, et les allègements sont les mêmes que ceux démarrés le 16 juin dernier. De nouveaux allègements semblent difficilement envisageables, alors que l'arrêté préfectoral portant sur les restrictions sanitaires est censé prendre fin ce mercredi 30 juin 2021. Le préfet pourrait être amené à reconduire les mesures actuellement en place.

