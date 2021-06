A partir de ce jeudi 1er juillet 2021, le couvre-feu est supprimé à La Réunion. Le port du masque n'est plus obligatoire en extérieur, sauf dans les zones de forte affluence. La situation sanitaire pousse cependant Jacques Billant, préfet de La Réunion, a adapté les mesures jusqu'au 21 juillet au moins : l'ensemble des établissements commerciaux recevant du public doivent désormais fermer leurs portes à 23h. Nous publions le communiqué complet ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com

La situation épidémique des derniers jours se caractérise par une légère hausse du taux d’incidence qui s’établit à 126,6/100 000 habitants et un taux de positivité de 3,8%. Si les précédentes étapes du plan de désescalade ne se sont pas traduites par une dégradation de la situation sanitaire, le territoire demeure sur un plateau haut de circulation épidémique avec de nouvelles contaminations et hospitalisations encore trop importantes. L’apparition du variant Delta et la faible couverture vaccinale sont par ailleurs d’importants facteurs de risque qui fragilisent encore plus notre situation.



Dans ce contexte sensible et en cohérence avec la fin de l’état d’urgence sanitaire à La Réunion qui impose comme partout ailleurs sur le territoire national la levée du couvre-feu, Jacques Billant, préfet de La Réunion, en lien avec Martine Ladoucette, directrice générale de l’agence régionale de santé de La Réunion, a décidé d’ajuster le dispositif de gestion de crise et de maintenir des mesures fortes a minima jusqu’au 21 juillet :

- l'ensemble des établissements commerciaux recevant du public doit désormais fermer leurs portes à 23h00 (restaurants, bars, cinémas, casinos, etc.) ;

- en milieu professionnel, les moments de convivialité demeurent interdits et la recommandation de trois jours télé-travaillés par semaine est maintenue ;

- les jauges sont maintenues à l'identique en intérieur, de même que le port du masque dans tous les ERP : les lieux clos ainsi que les zones d’affluence (abord des gares, centre-ville, etc.) ;

- compte tenu de la plus faible transmissibilité du virus en extérieur, les jauges d'accueil en plein air seront légèrement relevées pour permettre d’accueillir au plus 500 personnes et l'obligation de port du masque est levée dans les espaces naturels (plages, forêts, parcs) et dans les cours et espaces en plein-air d’écoles et des accueils collectifs de mineurs.



Seule l’augmentation de la couverture vaccinale et le maintien strict des gestes barrières permettront de faire baisser la pression épidémique et d’espérer une poursuite du plan de désescalade : plus que jamais, les autorités appellent les Réunionnais et les Réunionnaises à se faire vacciner. Sans dynamique vaccinale forte, les restrictions perdureront. Si la situation se dégrade, les mesures pourront même être de nouveau durcies.

- Port du masque -



L'obligation générale du port du masque en extérieur est levée, sauf dans les zones de forte affluence. Il est ainsi obligatoire :

- sur les marchés et brocantes ;

- lors de tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public ;

- aux abords des gares, des bus et des aéroports ;

- dans toutes les files d'attentes sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public.



Le port du masque en intérieur reste obligatoire dans les lieux clos tels que le lieu de travail les commerces, les transports et dans tout lieu de rassemblement.



Le port du masque n’est plus obligatoire dans les espaces naturels (plages, forêts, parcs) et dans les espaces en plein-air en milieu scolaire et en accueil collectif de mineurs tels que les cours d’écoles.



- Consommation d’alcool sur la voie publique -

La consommation d’alcool sur la voie publique est interdite de 18h00 à 06h00.



- Modalités de travail -



La recommandation de 3 jours télé-travaillés par semaine est maintenue. Les réunions en visio-conférence doivent être privilégiées. Les réunions en présentiel ne peuvent réunir plus de 6 participants. Les moments de convivialité restent interdits.

Afin d’accompagner les entreprises, les administrations réunionnaises et leurs salariés ou agents dans le maintien de leur activité et la mise en place de mesures visant à lutter contre l’apparition de clusters professionnels et la propagation épidémique, la Préfecture et l’Agence Régionale de santé proposent deux guides autour " Des gestes qui protègent en milieu professionnel ".

A destination des employeurs et des salariés, chacun de ces guides recense les bonnes pratiques et les bons gestes pour limiter la propagation du virus en milieu professionnel. Les guides employeur et salariés sont disponibles sur le site internet de la préfecture :