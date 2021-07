Sept nouveaux cas de variant Delta ont été confirmés par l'Agence régionale de Santé ce jeudi 1er juillet 2021. En plus des cinq premiers cas annoncés le 26 juin, six séquençages supplémentaires sont en attente de confirmation. "Au vu du contact-tracing mené, ces différentes contaminations ne sont pas en lien les unes avec les autres. Ce qui indique une circulation diffuse du variant Delta dans les hauts de l'Ouest" précise l'ARS. Nous publions le communiqué complet ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

- Présence du variant Delta à La Réunion -

La circulation du variant Delta (indien) récemment détecté dans l’île se confirme. En plus des 5 premiers cas annoncés la semaine dernière, six séquençages supplémentaires sont en attente de confirmation. 7 nouveaux cas de variant Delta sont confirmés ce jour par séquençage.

Au vu du contact-tracing mené, ces différentes contaminations ne sont pas en lien les unes avec les autres. Ce qui indique une circulation diffuse du variant Delta dans les hauts de l’Ouest. Les habitants des hauts de l’Ouest sont donc invités à se faire dépister pour identifier au plus tôt les chaînes de contamination.

- Point sur le vaccin -

Depuis le début de la campagne de vaccination, 233.018 Réunionnais ont reçu une première injection (soit 27,2% de la population totale). La progression reste insuffisante pour rechercher l’immunité collective (80% de la population totale) qui seule permettra de ralentir la propagation du virus et inverser la courbe épidémique. La couverture vaccinale dans les communes est également insuffisante.

Compte tenu de la circulation avérée du variant Delta sur l’île (confirmation de 12 situations indépendantes concentrées dans les hauts de l’Ouest) et de sa forte contagiosité, l’effort collectif de la vaccination est plus que jamais indispensable pour se protéger et protéger les autres.

L’ARS rappelle donc à tous les Réunionnais l’efficacité de la vaccination contre la Covid-19 et ses va- riantes. Pour se protéger et protéger les plus vulnérables, il est primordial de se faire vacciner dès l’âge de 12 ans.

Dans le but de faciliter encore davantage l’accès à la vaccination aux Réunionnais, l’ARS, en lien avec les communes, les centres commerciaux et la Croix Rouge, met en place de nouvelles opérations de vaccination de proximité en juillet et août.

Les chiffres de la vaccination au 26 juin 2021 :

• 396 844 doses de vaccin ont été administrées

• 233 018 Réunionnais ont pu bénéficier d’une première injection

• 163 826 Réunionnais ont pu bénéficier d’une deuxième injection ou d’une injection au Janssen

• 27% de la population de La Réunion est entrée dans le processus de vaccination

• 20% de la population dispose d’un schéma vaccinal complet

• Du 20 au 26 juin : 33 534 injections ont été réalisées

- Une couverture vaccinale par commune variable et insuffisante -

La vaccination accuse un retard dans certaines communes, avec des situations préoccupantes. Des taux de couverture vaccinale inférieurs à la moyenne du département sont recensés :

• dans les communes de l’Est,

• dans le centre de l’île (Salazie, Cilaos)

• au Port

• à Saint-Louis

• à Saint-Philippe

Taux de vaccination (population de plus de 12 ans ayant reçu une 1ère injection) par commune au 20/06/2021 :

- Se faire vacciner pour se protéger, notamment du variant Delta -

Seule la vaccination est efficace pour éviter la propagation du variant Delta dans l’île. Le variant Delta étant connu pour sa contagiosité, la population doit redoubler de vigilance. Il est déjà prouvé que le variant Delta affecte particulièrement les jeunes dans les pays où il circule, avec une contagiosité de 50 à 60% supérieure aux autres variants.

Selon une récente étude menée en Angleterre, la majorité des personnes touchées par le variant dans le pays ne sont pas vaccinées. Les vaccins Pfizer et Janssen disponibles à la Réunion ont démontré leur efficacité contre ce nouveau variant. Il a été prouvé par des études scientifiques qu’en se vaccinant, le risque de formes graves était massivement réduit et les hospitalisations diminuées. Après la deuxième dose, la protection engendrée par le vaccin Pfizer est d’environ 95% contre l’infection, alors qu’après une première dose, elle se situe aux alentours de 55 à 60%.

Il est donc plus que jamais important d’acquérir le plus rapidement possible un schéma vaccinal complet :

o trois semaines d’intervalle entre deux doses de Pfizer, pour un schéma vaccinal complet deux semaines après la deuxième dose.

o quatre semaines après une seule injection de Janssen.

A La Réunion, l’évolution favorable du taux d’incidence et du taux de positivité chez les personnes de plus de 55 ans montre que la progression de la couverture vaccinale réduit les infections à la Covid-19 dans cette tranche d’âge.

Aussi, l’ensemble des Réunionnais est appelé à se faire vacciner rapidement dès l’âge de 12 ans pour atteindre l’immunité collective. Elle seule permettra de prévenir l’apparition de nouveaux variants et d’éviter une propagation de l’épidémie pouvant avoir un impact sur notre système hospitalier toujours très mobilisé par la circulation active du virus depuis plusieurs mois.

Du fait de la localisation du variant Delta, la population de l’Ouest, et notamment celle des hauts, est appelée à se faire vacciner dans les très prochains jours.

L’ARS organisera, en fonction de l’évolution de la situation, d’autres opérations de dépistage et de vac- cination dans l’Ouest. Les opérations de vaccination mobiles se poursuivent.

- Le VACCINOBUS poursuit son tour de l’île -

Après l’Université la semaine dernière avec 155 personnes vaccinées sur les deux campus, le VACCINOBUS prévoit plusieurs arrêts pour les semaines à venir. Une mise en œuvre réalisée par l’ARS, en lien avec les communes, les centres commerciaux et la Croix Rouge.

- Des opérations "aller vers" à Saint-Joseph -

L’ARS, en lien avec la commune de Saint-Joseph et la Croix Rouge, organise des opérations de