L'annonce a été faite ce mercredi soir 30 juin 2021, quelques heures avant la fin de l'arrêté préfectoral encadrant les restrictions sanitaires : le couvre-feu est levé sur La Réunion, à partir de ce jeudi. Si la décision est inattendue en raison du nombre de cas de Covid-19 cette semaine, elle est surtout motivée par la fin de l'état d'urgence sanitaire en France. Dans ce contexte, les établissements recevant du public devront tout de même fermer à 23 heures. Le masque en extérieur n'est par ailleurs plus obligatoire, sauf dans les zones de forte affluence (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Les autorités en sont conscientes, la situation épidémique de ces derniers jours n'est pas au beau fixe, avec une légère hausse du taux d’incidence à 126,6 pour 100.000 habitants et un taux de positivité de 3,8%. "Le territoire demeure sur un plateau haut de circulation épidémique avec de nouvelles contaminations et hospitalisations encore trop importantes. L’apparition du variant Delta et la faible couverture vaccinale sont par ailleurs d’importants facteurs de risque qui pourraient encore plus fragiliser notre situation" détaillent-elles.

Plusieurs allègements des restrictions sanitaires ont cependant été décidés, en accord avec la stratégie de désescalade nationale.

• Fin du couvre-feu

Si le couvre-feu est supprimé sur l'île, les autorités ont décidé de maintenir certaines restrictions, a minima jusqu’au 21 juillet. L'ensemble des établissements commerciaux recevant du public doit désormais fermer leurs portes à 23 heures (restaurants, bars, cinémas, casinos, etc.).

• Le port du masque allégé

L'obligation générale du port du masque en extérieur est levée, sauf dans les zones de forte affluence. Il est ainsi obligatoire sur les marchés et brocantes ; lors de tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public ; aux abords des gares, des bus et des aéroports ; et dans toutes les files d'attentes sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public.

Le port du masque en intérieur reste obligatoire dans les lieux clos tels que le lieu de travail les commerces, les transports et dans tout lieu de rassemblement.

Le port du masque n’est plus obligatoire dans les espaces naturels (plages, forêts, parcs) et dans les espaces en plein-air en milieu scolaire et en accueil collectif de mineurs tels que les cours d’écoles.

• Des jauges inchangées en intérieur

Les jauges sont maintenues à l'identique en intérieur, de même que le port du masque dans tous les ERP : les lieux clos ainsi que les zones d’affluence (abord des gares, centre-ville, etc.). Les tablées de six personnes maximum sont maintenues dans les restaurants et bars, tout comme pour les pique-niques et les campements.

Compte tenu de la plus faible transmissibilité du virus en extérieur, les jauges d'accueil en plein air seront légèrement relevées pour permettre d’accueillir au plus 500 personnes. Pour les équipements sportifs en extérieur, la jauge est remontée à 50% pour les athlètes, et 35% pour le public assis. Les mêmes jauges sont appliquées en intérieur, avec une limite d'accueil de 300 personnes.

Les discothèques ne sont pas autorisées à rouvrir.

• Précautions sur le lieu de travail

Les moments de convivialité demeurent interdits et la recommandation de trois jours télé-travaillés par semaine est maintenue. Les réunions en visio-conférence doivent être privilégiées. Les réunions en présentiel ne peuvent réunir plus de 6 participants.



Le couvre-feu de 18 heures à 5 heures avait été mis en place le 5 mars dernier. Il avait été repoussé à 19 heures le 8 mai, avant de passer à 21 heures le 19 mai. L'étape des 23 heures avait été annulée en raison de la situation sanitaire dégradée dans l'île. Le port du masque partout en extérieur était lui obligatoire depuis le 14 novembre. Avant cela, de nombreuses communes l'avaient imposé dans les quartiers fréquentés.

