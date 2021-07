Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 8 heures

Alors que les cinq premiers cas du variant Delta (dit "indien") du Covid-19 ont été confirmés à La Réunion le 26 juin dernier, sept nouveaux cas ont été annoncé ce jeudi 1er juillet 2021. Six autres séquençages sont en attente de confirmation de la part des autorités sanitaires. Jusqu'ici, La Réunion avait été épargnée par ce variant, considéré comme beaucoup plus contagieux que la souche basique du Covid-19 et les autres variants (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

