Publié il y a 57 minutes / Actualisé il y a 54 minutes

Suite à la détection du variant Delta dans l'île et particulièrement dans les hauts de l'Ouest, l'ARS La Réunion et la commune de Saint-Leu, avec le soutien des laboratoires et des pharmacies, organisent une opération de dépistage pour la population. D'autres opérations seront communiquées ultérieurement. Nous publions ici le communiqué de l'ARS. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Suite à la détection du variant Delta dans l'île et particulièrement dans les hauts de l'Ouest, l'ARS La Réunion et la commune de Saint-Leu, avec le soutien des laboratoires et des pharmacies, organisent une opération de dépistage pour la population. D'autres opérations seront communiquées ultérieurement. Nous publions ici le communiqué de l'ARS. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)