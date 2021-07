Du 26 juin au 2 juillet, sept décès et 1.262 cas ont été recensés en 7 jours, avec un taux de positivité en légère hausse à 3,9% et un taux d'incidence hebdomadaire en hausse à 147,8 pour 100 000 habitants et un nombre de dépistages en augmentation à plus de 32 000. Dans son dernier point épidémiologique, Santé Publique France indiquait, au 1er juillet, 28 cas de variant Delta comprenant : 12 cas confirmés et 16 cas présumés vivant dans le foyer d'un cas confirmé et dont le prélèvement n'a pas encore été criblé ou séquencé. Les mesures à l'aéroport sont renforcées : des tests salivaires proposés aux voyageurs à l'arrivée à La Réunion. L'ARS, via le contrôle sanitaire aux frontières, procède à des contrôles aléatoires auprès des passagers à destination de La Réunion, avec des tests salivaires. Sont concernés les passagers non vaccinés dès leur arrivée à l'aéroport. 244 décès ont été recensés depuis le début de la crise sanitaire. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Les chiffres de la semaine précédente montrent une augmentation du nombre de cas avec un taux d’incidence hebdomadaire se rapprochant de 150/100 000, un taux de positivité en légère augmentation, des hospitalisations et des admissions en réanimation en hausse.

Des chaines de transmission locale liée au variant Delta ont été identifiées dans les hauts de l’Ouest. Afin d’éviter une accélération de la transmission du variant sur le territoire, il est nécessaire de renforcer les mesures barrière pour la protection de chacun et de tous, et de se faire vacciner sans plus délai.

- Situation sanitaire -

La préfecture et l’Agence Régionale de Santé ont le regret d’annoncer ce mardi 6 juillet 2021 les décès, intervenus au cours des 7 derniers jours, de 7 patients originaires de La Réunion :



- 2 personnes âgées entre 45 et 64 ans,

- 2 personnes âgées entre 65 et 74 ans,

- 3 personnes âgées de plus de 75 ans.



Six personnes présentaient des comorbidités constituant des facteurs de risque de forme grave de la maladie. Aucune des personnes décédées n’étaient vaccinées.

Du 26 juin au 2 juillet, 1 262 cas ont été recensés en 7 jours, avec un taux de positivité en légère hausse à 3,9% et un taux d’incidence hebdomadaire en hausse à 147,8/100 000 habitants et un nombre de dépistages en augmentation à plus de 32 000.

Parmi les 1 262 cas :

· 1 255 cas sont classés autochtones,

· 7 cas sont classés importés.

Du 26 juin au 2 juillet, 1 204 tests positifs ont été criblés pour identifier une mutation. Sur ces 1 204 tests, 1 010 cas de variantes Covid-19 présentaient une des mutations spécifiques sous surveillance, soit une proportion de 83,9%, en légère augmentation par rapport à la semaine précédente (83,5%). Le virus circule à un rythme soutenu et la part des variantes reste très importante à La Réunion, majoritairement le variant Beta (sud-africain). Depuis la semaine dernière, la circulation du variant Delta a été confirmée à La Réunion principalement dans les hauts de l’Ouest.



Au 6 juillet :

- 12 cas de variant Delta sont confirmés par séquençage.

- 10 cas criblés variant Delta sont en attente de confirmation par séquençage.



Dans son dernier point épidémiologique, Santé Publique France indiquait, au 1er juillet, 28 cas de variant Delta comprenant :

- 12 cas confirmés

- 16 cas présumés vivant dans le foyer d’un cas confirmé et dont le prélèvement n’a pas encore été criblé ou séquencé.

La différence de cas variant s’explique par le fait que les autorités communiquent sur les cas confirmés alors que Santé publique France comptabilise à la fois les cas confirmés et les cas probables.



Compte tenu des 29 597 guérisons et des 244 décès depuis le début de la crise sanitaire, 2 004 cas sont encore actifs à ce jour. 31 845 cas ont été investigués à ce jour par l’ARS, Santé publique France et l’Assurance Maladie, dont 94,3% sont des cas autochtones.

Au 6 juillet 2021, 37 clusters sont actifs, 310 sont clôturés.

Parmi les clusters actifs, on note :

· 10 à criticité élevée : Saint-Paul (3), Saint-Pierre (3), Le Port (1), Saint-André (1), Saint-Leu (1) et Plaine-des-Palmistes (1).

· 17 à criticité modérée : Saint-Denis (5), Le Port (6), Saint-Pierre (2), Plaine-des-Palmistes (2), Saint-Paul (1) et Sainte-Suzanne (1).



Une augmentation du nombre de clusters a été observée la semaine dernière. Ces clusters concernent principalement des rassemblements dans le milieu professionnel et lors des rencontres amicales ou familiales.



Concernant les autres indicateurs, il est à noter :

- Un nombre de dépistage en nette augmentation : +14% avec 32 099 tests réalisés (contre 28 150 la semaine précédente).



- Une augmentation du taux d’incidence dans presque toutes les classes d’âge :

· chez les 25-34 ans : + 40,4 % (213,1/100 000),

· chez les 0-14 ans : + 24 ,1 % (104/100 000),

· chez les 45-64 ans : + 18,4% (142,3/100 000,

· chez les plus de 75 ans : + 10,1 % (76/100 000),

· chez les 35-44 ans : +9,6 % (170,7/100 000),

· chez les 15-24 ans : + 5,4% (195,8/100 000).



- Une stabilisation du taux d’incidence chez les 65 ans et plus (94.8/100 000).

Au 6 juillet, 37 lits de réanimation étaient occupés par des patients positifs au Covid-19. Les admissions en réanimation pour Covid-19 sont en augmentation sur les derniers jours. 7% des patients hospitalisés ont moins de 45 ans et 46% ont moins de 60 ans.



La circulation du virus Covid-19 s’accélère à La Réunion. La présence préoccupante dans l’île du variant Delta, connu pour sa contagiosité, impose à chacun de respecter les gestes barrière et ne pas retarder sa vaccination.

La préfecture et l’ARS rappellent à l’ensemble des Réunionnais la nécessité de :

· se prêter au dépistage au moindre symptôme ;

· respecter l’isolement strict prescrit pour éviter une diffusion du virus et de ses variants :

o au moins 10 jours lorsqu’on est contaminé par la Covid-19,

o au moins 7 jours si l’on est cas contact.

· se faire vacciner dès lors qu’on n’est pas contaminé par la Covid-19 ou dès le 3ème mois après la contamination ; respecter le délai d’injection de la 2ème dose du vaccin Pfizer de 3 semaines à compter de la 1ère injection.



Les vaccins Pfizer et Janssen disponibles à La Réunion sont efficaces contre le nouveau variant Delta et permettent de réduire le risque de formes graves. Le potentiel de contagiosité du variant Delta est tel que l’immunité collective ne pourra être acquise que si 70 à 80 % de la population est vacciné : 2 doses pour le vaccin Pfizer (ou 3 pour les personnes concernées) et une seule dose pour le vaccin Janssen.



- Renforcement des mesures pour les voyageurs -

Des tests salivaires proposés aux voyageurs à l’arrivée à La Réunion : l'ARS, via le contrôle sanitaire aux frontières, et avec le soutien des laboratoires de biologie, procède à des contrôles aléatoires auprès des passagers à destination de La Réunion, avec des tests salivaires. Sont concernés les passagers non vaccinés dès leur arrivée à l’aéroport.



Après une information préalablement donnée avant le vol et dans l’avion, les passagers sont orientés vers une zone dédiée où le test est effectué par une équipe d’un laboratoire.



Les résultats sont connus en moins de 30 minutes, analysés par RT-PCR.

· Si le résultat est négatif : la personne quitte la zone et se rend en salle de livraison des bagages,

· Si le résultat est positif : la personne récupère ses bagages et doit rentrer chez elle ou à son lieu de résidence tout en respectant les directives strictes qui lui sont transmises. La personne fait l’objet du contact-tracing sans délai par l’Assurance maladie et l’ARS, et d’un suivi pour la mise en œuvre des conditions appropriées d’isolement.



Depuis le lundi 28 juin, les passagers de six vols ont été contrôlés de façon aléatoire. A ce jour, sur 409 prélèvements effectués, tous se sont révélés négatifs.

Ce dispositif de contrôle aléatoire sera réévalué mi-juillet.



Utiliser l’application en ligne d’aide au contact-tracing

Afin d’organiser un suivi et les rappels des mesures de prévention à appliquer dans l’île, les voyageurs à destination de La Réunion doivent compléter un formulaire d’aide au contact tracing.

Le formulaire (en ligne ou en version papier) complété uniquement dans le sens métropole ou Mayotte vers La Réunion, doit obligatoirement être présenté à l’embarquement. Rendez-vous sur la plateforme dédiée