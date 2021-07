Après plusieurs semaines de lente baisse du nombre de cas de Covid-19, le virus repart à la hausse. Le taux d'incidence notamment est en forte hausse, passant de 126 à 147,8 pour 100.000 habitants. Le variant Delta inquiète par ailleurs les autorités, avec douze cas confirmés, et 10 cas criblés sont en attente de confirmation par séquençage. Sept personnes sont par ailleurs décédées en sept jours, pour un total de 244 décès depuis le début de l'épidémie.

• Sept décès en une semaine



Sept décès sont intervenus au cours des sept derniers jours. Il s'agit de patients originaires de La Réunion, dont deux personnes âgées entre 45 et 64 ans, deux personnes âgées entre 65 et 74 ans, et trois personnes âgées de plus de 75 ans. Six personnes présentaient des comorbidités constituant des facteurs de risque de forme grave de la maladie. "Aucune des personnes décédées n’étaient vaccinées" tient à préciser la préfecture.

Depuis le début de l'épidémie le 11 mars 2020, 244 malades sont décédés des suites de la maladie. 174 de ces personnes sont décédées au cours des 16 dernières semaines.



• Hausse du nombre de cas



Après plusieurs semaines de diminution, le nombre de cas repart à la hausse à La Réunion. 1.262 cas ont été recensés cette semaine, contre 1.081 cas la semaine précédente. Cette augmentation intervient cependant au moment où le nombre de dépistage observe une nette augmentation de 14%, avec 32.099 tests réalisés contre 28.150 la semaine précédente.

En réanimation, 37 patients Covid occupent les lits des hôpitaux, un chiffre en augmentation notable depuis la semaine dernière. 7% des patients hospitalisés ont moins de 45 ans et 46% ont moins de 60 ans.



Le taux d'incidence a par ailleurs explosé, pour passer de 126 à 147,8 pour 100.000 haitants. Une augmentation du taux d’incidence a été notée dans presque toutes les classes d’âge : chez les 25-34 ans : + 40,4 % (213,1/100 000), chez les 0-14 ans : + 24 ,1 % (104/100 000), chez les 45-64 ans : + 18,4% (142,3/100 000), chez les plus de 75 ans : + 10,1 % (76/100 000), chez les 35-44 ans : +9,6 % (170,7/100 000), et chez les 15-24 ans : + 5,4% (195,8/100 000). Une stabilisation du taux d’incidence chez les 65 ans et plus (94.8/100 000) a été relevée.



• Le variant Delta circule

Sur ces 1.204 tests, 1.010 cas de variantes Covid-19 présentaient une des mutations spécifiques sous surveillance, soit une proportion de 83,9%, en légère augmentation par rapport à la semaine précédente (83,5%). Le virus circule à un rythme soutenu et la part des variantes reste très importante à La Réunion, majoritairement le variant Beta (sud-africain).

Depuis la semaine dernière, la circulation du variant Delta a été confirmée à La Réunion principalement dans les hauts de l’Ouest. Au 6 juillet, 12 cas de variant Delta sont confirmés par séquençage, et 10 cas criblés variant Delta sont en attente de confirmation par séquençage.



Dans son dernier point épidémiologique, Santé Publique France indiquait, au 1er juillet, 28 cas de variant Delta comprenant 12 cas confirmés et 16 cas présumés vivant dans le foyer d’un cas confirmé et dont le prélèvement n’a pas encore été criblé ou séquencé.

La différence de cas variant s’explique par le fait que les autorités communiquent sur les cas confirmés alors que Santé publique France comptabilise à la fois les cas confirmés et les cas probables.

• Un taux de positivité en légère augmentation



Le taux de positivité est en légère hausse à 3,9% cette semaine contre 3,8% la semaine précédente. Il reste donc en-dessous du seuil d'alerte. A noter qu'une augmentation du nombre de clusters a été observée la semaine dernière. Ces clusters concernent principalement des rassemblements dans le milieu professionnel et lors des rencontres amicales ou familiales.

37 clusters sont actifs, notamment dix à criticité élevée : Saint-Paul (3), Saint-Pierre (3), Le Port (1), Saint-André (1), Saint-Leu (1) et Plaine-des-Palmistes (1) ; et 17 à criticité modérée : Saint-Denis (5), Le Port (6), Saint-Pierre (2), Plaine-des-Palmistes (2), Saint-Paul (1) et Sainte-Suzanne (1).



• Renforcement des mesures pour les voyageurs

Les autorités procèdent désormais à des contrôles aléatoires auprès des passagers à destination de La Réunion, avec des tests salivaires. Sont concernés les passagers non vaccinés dès leur arrivée à l’aéroport.



Après une information préalablement donnée avant le vol et dans l’avion, les passagers sont orientés vers une zone dédiée où le test est effectué par une équipe d’un laboratoire.



Les résultats sont connus en moins de 30 minutes, analysés par RT-PCR. Si le résultat est négatif : la personne quitte la zone et se rend en salle de livraison des bagages. Si le résultat est positif : la personne récupère ses bagages et doit rentrer chez elle ou à son lieu de résidence. La personne fait l’objet du contact-tracing sans délai par l’Assurance maladie et l’ARS, et d’un suivi pour la mise en œuvre des conditions appropriées d’isolement.