La pandémie de Covid-19 transporte avec elle son lot de complots. Le dernier en date, qui dure depuis plusieurs mois déjà, relaie l'idée que ce sont les vaccins anti Covid qui provoquent la création et la multiplication des variantes du virus. A l'origine de cette rumeur, le professeur Montagnier, anti prix Nobel devenue figure de proue des "antivax". Le virus mute, et cette mutation est naturelle. Le seul risque du vaccin est de ne pas être assez efficace pour empêcher les mutations, mais cela ne veut absolument pas dire qu'il en est à l'origine. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Enrobées de notions scientifiques, certaines théories peuvent paraître crédibles. Mais celle du vaccin créateur de variants n'est que le résultat d'un énorme contre-sens.

Dans une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux, le professeur Luc Montagnier relaie l'idée que ce sont bien ces vaccins qui favorisent la propagation des variants et en sont même à l'origine. "Les variants viennent des vaccinations" affirme alors l'ancien prix Nobel, reconnu pour ses travaux sur le VIH. Il ajoute : "vous voyez toujours dans les pays la courbe des vaccinations et celle des morts qui se suivent".

- Une mutation naturelle -

La mutation du virus n'est en aucun cas liée au vaccin pour la simple et bonne raison que le Sars-Cov-2, comme tout virus, mute continuellement. Des petites erreurs de copie dans son code génétique se produisent à chaque fois qu'il se réplique pour se multiplier. Certaines de ces mutations seront sans effet majeur mais d'autres pourront le rendre plus infectieux, plus mortel ou plus résistant aux anticorps.

Là où le vaccin peut avoir une influence c'est sur la "sélection" de ces variants, qui seront plus ou moins réceptifs au vaccin en fonction de la mutation. Par sélection naturelle, les mutations les plus utiles à la survie du virus sont celles qui ont le plus de chances de prospérer. Elles peuvent alors se renforcer face aux anticorps, naturels comme vaccinaux. Ne resteront après le vaccin que ces mutations plus "coriaces".

- La vaccination au contraire une solution -

C'est là qu'est tout le contre-sens : quand les "anti-vaccins" affirment que le vaccin crée les variants parce qu'il ne reste à la fin que ces mutations plus résistantes, il n'en est aucunement à l'origine. Son seul risque est d'être inefficace face à ces mutations.

Seule solution alors : vacciner massivement pour lutter contre ces variantes avantt qu'elles ne se renforcent. Auprès de l'AFP, Michel Moutschen, professeur en immunopathologie, donne un bon exemple. "Si vous mettez tous les jours une toute petite quantité d'insecticide sur une fourmilière, vous allez tuer quelques pourcentages des fourmis et ensuite, certaines fourmis vont devenir très résistantes à l'insecticide. Alors que si vous mettez une grosse quantité d'un coup, les mutants ne pourront jamais survivre."

Une preuve simple de cette absence de cause à effet, c'est l'apparition de variants dans des régions ou pays avant que la vaccination ne commence vraiment. C'est le cas au Royaume-Uni par exemple, rappelle RTL, où le variant britannique est apparu environ deux mois avant le début de la campagne de vaccination début décembre.

