Alors que le gouvernement se prépare à rendre la vaccination obligatoire pour les personnels soignants français et que les restrictions sanitaires pourraient bien se renforcer dans les jours à venir à La Réunion, une réunion publique se tient ce samedi 10 juillet 2021. Organisée par des collectifs hostiles aux mesures sanitaires, aux vaccins ou encore au port du masque obligatoire, des médecins et militant.e.s se regrouperont à 14 heures dans les jardins de la préfecture (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Les différents collectifs ont convié des élus locaux à se joindre au rassemblement pour discuter des mesures en vigueur. Reste à savoir lesquels répondront à l'invitation, alors que la situation sanitaire se dégrade de nouveau dans l'île. La remise en place d'un couvre-feu est d'ailleurs envisagée dans le cas où la situation sanitaire ne s'arrangerait pas, a précisé le préfet Jacques Billant. Le durcissement des jauges dans les établissements accueillant du public est aussi en discussion. L'apparition du variant Delta inquiète particulièrement les autorités.

Tandis que ces dernières appellent à la vaccination massive des Réunionnais, la couverture vaccinale étant insuffisante à leurs yeux, une partie de la population reste défiante vis-à-vis de celle-ci. Une situation cristallisée par le rassemblement prévu ce samedi. Des événéments de protestation sont d'ailleurs organisés régulièrement contre les mesures sanitaires.

Malgré la méfiance engendrée par le vaccin, le gouvernement n'hésite pas à durcir le ton, envisageant désormais d'imposer les pass sanitaires (vaccination complète ou test PCR négatif) pour l'accès aux bars, restaurants, et certains certains loisirs. Une mesure déjà appliquée en Métropole pour accéder aux boîtes de nuit et aux événements de plus de 1.000 personnes. A La Réunion, les professionnels de l'événementiel se préparent déjà à exiger ce pass pour accéder aux différents événements.

A noter que malgré les nombreuses mobilisations contre les restrictions sanitaires, et les procédures judiciaires initiées contre ces dernières, les autorités n'ont que peu répondu aux demandes des manifestants.

