A quelques heures d'une allocution télévisée d'Emmanuel Macron sur la situation sanitaire en France, force est de constater que les chiffres de La Réunion ne sont pas bons. Les indicateurs augmentent : selon Santé publique France, le taux d'incidence grimpe à 157 pour 100.000 habitants (données du 8 juillet). En réanimation, 78 lits sont occupés par des patients atteints du Covid-19. Le R0 dépasse toujours 1, et le taux de positivité reste au-dessus des 4%. La situation, notamment hospitalière, ne rassure pas les autorités. Jacques Billant avait émis l'hypothèse ce vendredi de demander un nouveau couvre-feu si la situation sanitaire l'exige. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Selon Santé publique France, dans son bulletin régional en date du 8 juillet, "l'identification d'une circulation autochtone du variant Delta, caractérisé par une contagiosité plus élevée que celle du variant alpha, appelle à la vigilance et laisse craindre une augmentation de la diffusion du virus". A ce jour, ce sont toujours 20 cas avérés qui ont été enregistrés grâce au séquençage, huit autres échantillons sont en attente de confirmation. Dans son dernier bilan, Santé publique France parlait déjà de 28 cas possibles en tout.

Pour les autres indicateurs, le taux d'incidence ne fait qu'augmenter et passe à 157 pour 100.000 habitants selon les dernières données disponibles. Le nouveau bilan des autorités locales, publié ce mardi 13 juillet, permettra de savoir quels sont les nouveaux chiffres.

Le taux de dépistage est également en hausse, ce qui justifie en partie la hausse des contaminations recensées. Les tests ont surtout augmenté chez les plus jeunes : +25% chez les 15-45 ans et +18,5% chez les 45-65 ans. Le taux de positivité reste stable mais ne baisse pas : 4,1%. Le R0 s'élève à 1,13 (une personne contaminée en moyenne par un cas positif). 42 clusters sont actifs et trois d'entre eux sont en lien avec le variant Delta.

En parallèle, la couverture vaccinale est toujours très lente à La Réunion, poussant les autorités sanitaires et les médecins à s'alarmer. "La vaccination est un geste de protection individuelle et collective" écrit ce lundi l'Union des médecins libéraux. Sur notre département, seuls 22,4% des Réunionnais.e.s ont un schéma vaccinal complet soit les deux doses du Pfizer ou l'unique dose de Janssen.

Face à tous ces chiffres peu encourageants, le préfet Jacques Billant n'a pas caché son inquiétude. Il a indiqué sur les télés ce vendredi qu'il pourrait envisager un nouveau couvre-feu si la situation sanitaire l'exigeait, ainsi que de nouvelles restrictions dans les établissements accueillant du public. Le président Emmanuel Macron, lui, fera un point depuis l'Elysée à 22h, heure de La Réunion.

