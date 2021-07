Ce lundi 12 juillet 2021, le président de la République a annoncé l'élargissement du passeport sanitaire à partir de fin juillet, limitant l'accès aux salles de loisirs ou aux restaurants par exemple, ainsi que l'obligation vaccinale pour les soignant.e.s dès le 15 septembre. Résultat en Métropole comme à La Réunion : les rendez-vous pour se faire vacciner sont partis en flèche. Au centre de la Nordev à Saint-Denis, les pompiers ont enregistré 900 vaccinations en une matinée, contre habituellement 600 par jour en moyenne. (Photos et vidéos rb/www.ipreunion.com)

A l'entrée de la Nordev, les files d'attente s'allongent. Suite aux annonces du président Emmanuel Macron, les rendez-vous et passages dans les centres de vaccination se sont multipliés en une journée. Regardez :

Sur place, le médecin-colonel Patrick Lallemand, médecin chef du Sdis et coordinateur du centre de vaccination à la Nordev, remarque une "très forte affluence". "En une matinée on a plus qu'en une journée habituelle : plus de 900 vaccins. L'après-midi s'annonce bien rempli aussi, on va sans doute battre un nouveau record et c'est mieux ainsi, ça montre une prise de conscience" témoigne-t-il au micro d'Imaz Press. Ecoutez :

Il ajoute que pour l'occasion, le personnel a été renforcé dès le début de la journée, secrétariat comme vaccinateurs : "nous avons 17 pompiers sur place, 8 infirmiers et 3 médecins" énumère-t-il.

www.ipreunion.com / [email protected]