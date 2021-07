Le président Emmanuel Macron s'est exprimé au cours d'une allocution télévisée ce lundi 12 juillet pour présenter ses nouvelles mesures de lutte contre le Covid-19. Face à la menace du variant Delta, il a annoncé l'obligation vaccinale pour le personnel soignant à partir du 15 septembre. Le pass sanitaire, lui, va être élargi à d'autres lieux dès la fin juillet puis en août. Concernant les Outre-mer, la situation préoccupante de notre département ainsi que celle de la Martinique pousse le gouvernement à déclarer le retour de l'état d'urgence sanitaire sur ces deux territoires dès ce mardi 13 juillet. Un nouveau couvre-feu va donc être décrété à La Réunion. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Dans un premier temps, le président de la République s'est félicité de son "équilibre entre la protection et la liberté". Au total durantt l'anné 2020 : 300.000 emplois détruits, et Emmanuel Macron annonce 187.000 emplois reconstruits en 2021. Le chef de l'Etat évoque une réussite des plans de soutiens pour "empêcher des drames humains et des faillites".

Cependant la France fait face à "une reprise forte de l'épidémie", dûe notamment au variant Delta. Le président a annoncé des mesures fortes : restrictions sanitaires et aides à la reprise de l'économie.

• L'état d'urgence sanitaire revient à La Réunion et en Martinique

Seuls deux départements sont à nouveau placés en état d'urgence sanitaire à compter de ce mardi 13 juillet : La Réunion et la Martinique. "Un couvre-feu sera instauré" a assuré le chef de l'Etat, il appartiendra ensuite au préfet de décider à quelle heure. La Réunion n'était plus sous couvre-feu depuis le 1er juillet.

#COVID19 L’état d’urgence sanitaire déclaré à La Réunion et en Martinique pic.twitter.com/IE02kVnO5N — Imaz Press Réunion (@ipreunion) July 12, 2021

• Vaccination obligatoire pour le personnel soignant

Emmanuel Macron a lancé un appel fort à aller se faire vacciner : "il évite 95% de formes graves, plus nous vaccinerons, moins nous laisserons d'espace au virus" a-t-il déclaré. Ainsi le vaccin est rendu obligatoire pour tous les personnels soignants au contact des personnes fragiles, et ce dès le 15 septembre. La mesure va être présentée devant le Conseil d'Etat.

Le président n'exclut pas par ailleurs de rendre obligaoire "la vaccination à tous les Français" mais il a affirmé faire pour l'instant "le choix de la confiance". Des campagnes de vaccination spécifiques vont être effectuées dans les établissements scolaires. Une campagne de rappel vaccinal pourra être effectuée pour les personnes présentant des fragilités.

• Le pass sanitaire élargi

Par ailleurs, le pass sanitaire va être élargi aux lieux de loisirs et de culture, les cafés, les restaurants ou encore les transports pour les longs trajets.

L'entrée en vigueur de ce pass renforcé est prévue dès le 21 juillet pour les plus de 12 ans pour les lieux de loisirs et culture, puis à partir d'août pour les autres lieux.

Le président de la République a également annoncé que "dès l'autonome, les test PCR ne seront plus remboursés", afin de pousser la population à aller se faire vacciner.

• Construction de "l'avenir"

Emmanuel Macron a présenté son plan pour "l'avenir" en termes d'économie et d'emploi. "Après les consultations de cet été nous proposerons un plan d'investissement pour bâtir la France de 2030 grâce au numérique, l'industrie verte, la biotechnologie, et l'agricultutre" a-t-il énoncé. "J'ai demandé au gouvernement de mettre en place un plan massif de formation et requalification pour les chômeurs."

Le gouvernement continuera son plan "un jeune une solution". Le président de la République explique que "deux millions de jeunes ont décroché un emploi ou un contrat d'apprentissage" grâce à ce plan. "Un revenu d'engagement sera également mis en place pour les jeunes en formation et sans emploi" a-t-il ajouté.

Il a également prévenu que la réforme des retraites va être engagée. Le gouvernement se penchera dessus dès la rentrée. "L'âge de départ doit être plus tardif" a indiqué le président précisant ensuite qu'il "faut changer notre système de retraite". Il préconise notamment une retraite de plus de 1.000 euros accesible à tous.

