Publié il y a 40 minutes / Actualisé il y a 34 minutes

Suite à une soirée privée organisée au Tampon dans la nuit du 10 au 11 juillet et rassemblant près de 500 personnes, 3 cas de Covid-19 ont été confirmés dont au moins, à ce jour, un variant Delta. "Au vu du nombre important de participants et de la forte contagiosité du variant Delta, l'ARS invite les personnes nombre important de présentes à cet évènement à se faire dépister au plus vite et à s'isoler immédiatement jusqu'au dimanche 18 juillet" indiquent les autorités, dans un communiqué que nous publions ci-dessous. Plus d'informations à venir

