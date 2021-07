Depuis le début de la campagne de vaccination, 270.900 Réunionnais ont reçu une injection (soit 31,6% de la population totale) et 213.000 Réunionnais ont un schéma vaccinal complet (25,6% de la population totale). La campagne a bénéficié ces derniers jours d'une augmentation de 37 % de la fréquentation en centre de vaccination. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La couverture vaccinale à La Réunion reste insuffisante, en particulier chez les personnes les plus exposées aux formes graves de la maladie, et notamment chez les personnes âgées (67% des Réunionnais de plus de 70 ans ont reçu une première injection et 59% ont un schéma vaccinal complet, contre respectivement 86% et 81% en métropole).



Aussi, compte tenu de la présence sur l’île du variant " Delta ", très contagieux, l’ARS encourage l’ensemble des Réunionnais, et tout particulièrement les professionnels de santé, pour qui l’obligation vaccinale sera effective dès le 15 septembre, à se faire vacciner sans attendre, pour se protéger et protéger les plus vulnérables.

La prise de rendez-vous est fortement conseillée. Ces derniers jours, suite à l’augmentation de la demande, la plateforme téléphonique a connu une saturation. Ses effectifs vont être renforcés pour revenir à un service normal. Les Réunionnais familiarisés avec l’outil internet sont invités à prendre rendez-vous directement en ligne et à laisser l’accès à la plateforme à ceux et celles moins à l’aise avec le numérique.



Les Réunionnais peuvent aussi s’adresser à leurs pharmaciens, médecins ou infirmiers, si ceux-ci sont volontaires. Ces professionnels assurent la vaccination en plus de leurs activités habituelles de soin, et ne peuvent pas toujours répondre immédiatement : il est demandé aux patients d’être compréhensifs et d’accepter que leur demande soit traitée avec un délai raisonnable.



L’ARS continue les opérations de proximité, en lien avec la Croix Rouge, les communes et les centres commerciaux. Chaque semaine, un potentiel de 50 à 60 000 injections sera disponible jusqu’à la fin du mois d’août.



- Obligation vaccinale des professionnels de santé -

Le président de la République a annoncé lundi soir l’obligation pour les professionnels de santé de se faire vacciner. Un projet de loi sera prochainement présenté au Conseil des ministres, puis soumis au Parlement pour rendre cette obligation effective au 15 septembre 2021.

Sont invités à se faire vacciner dès maintenant :

• tous les personnels soignants et non-soignants des hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, établissements pour personnes en situation de handicap ;

• tous les professionnels ou bénévoles qui travaillent au contact des personnes âgées ou fragiles, y compris à domicile.

Les professionnels exerçant dans les établissements de santé et médico sociaux seront préférentiellement vaccinés sur leur lieu de travail dans les prochaines semaines.

Les professionnels de ville et des services d’aide à domicile sont invités à se faire vacciner en centre.



- Évolution de l’organisation des centres de vaccination -

Les 9 centres de vaccination de l’île ont connu une augmentation de 37% de la fréquentation et 14 000 nouveaux rendez-vous ont été pris entre le 13 et le 15 juillet.

Après plusieurs semaines de moindre activité, les centres sont réorganisés pour répondre progressivement à la demande :

• accroissement du nombre lignes de rendez-vous possibles

• ouverture élargie le week-end

• accueil possible sans rendez-vous dans certains centres

La prise de RDV est fortement conseillée

Au vu de cette augmentation de la demande, l’ARS recommande aux personnes souhaitant se faire vacciner, de prendre rendez-vous, pour éviter une trop longue attente.

Elle conseille aux Réunionnais familiarisés avec l’outil informatique de prendre rendez-vous par internet via le site www.sante.fr et de laisser la plateforme téléphonique aux autres personnes moins habituées au numérique.

Comment prendre rendez-vous ?

• Connectez-vous au site www.sante.fr

• Sur la page d’accueil, 2 choix s’offrent à vous. Cliquez sur l’onglet " Vaccination Covid-19 "

• Sélectionnez La Réunion dans le menu déroulant

• Choisissez votre lieu de vaccination

• Cliquez sur l’onglet " prendre RDV " quand cela est possible

• Dans la rubrique " Spécialités ", choisissez " maladies infectieuses "

• Confirmez le " Lieu de consultation " en cliquant sur le bouton

• Sélectionnez le " motif " 1ère injection

• Sélectionnez le créneau de votre choix à droite de l’écran

• Cliquez sur le bouton " confirmer " après avoir Coché la case " J’ai lu et j’accepte les consignes ci-dessus "

• Pour confirmer votre rendez-vous, vous serez invité ensuite à créer un compte et à renseigner les informations vous concernant. Ce compte permettra un meilleur suivi et un rappel du rendez-vous

• une fois cette étape validée, votre rendez-vous vous sera confirmé par mail ou par sms.

- Les opérations de vaccination de proximité se poursuivent -

Des centres de vaccination éphémères pour " Aller vers " les publics les plus éloignés. Lors de la dernière opération éphémère réalisée à Saint-Joseph les 6 et 7 juillet, 277 personnes ont pu être vaccinées.

Les prochains centres éphémères seront mis en place :

• A Trois Bassins, à l’école Bois joli Cœur, rue de l’église, du lundi 19 au mercredi 21 juillet

• A Saint-Louis, à la mairie annexe des Makes, le jeudi 22 juillet

• A Saint-Joseph, au Centre Multi Services de Langevin, le 3 août

- Le VACCINOBUS poursuit son tour de l’île -

Fort du succès de ses derniers arrêts, le VACCINOBUS continue sa tournée avec le soutien de la Croix Rouge, des communes et des centres commerciaux.