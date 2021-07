Dans le dernier bulletin publié par Santé publique France, on apprend que 13 des 24 communes de La Réunion ont un taux d'incidence supérieur à 100 pour 100.000 habitants. Le Port affiche même 506, un record jamais atteint. A Saint-Pierre, ce taux est de 327, il est de 230 au Tampon, de 204 à Petite Ile, de 202 à La Possession, 190 à Salazie et 183 à Saint-Louis. Santé publique France informe aussi que six clusters actifs sont reliés au variant Delta, dont 25 cas sont confirmés à ce jour, et 47 échantillons sont en attente de confirmation. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Dans son bulletin régional du 15 juillet, Santé publique France fait le point sur la circulation du Covid-19 à La Réunion, Complétant les informations de l'ARS, transmises ce mardi 13 juillet, le bulletin confirme un taux d'incidence global qui s'approche des 170 pour 100.000 habitants.

Ville par ville, on apprend que plus de la moitié des communes ont un taux supérieur à 100 et sept d'entre elles ont un taux supérieur à 150. Le Port est en tête avec 506 cas pour 100.000 habitants.

Concernant le variant Delta, Santé publique France confirme 25 cas avérés et indique que 47 autres sont suspects et en cours de confirmation. En tout, six clusters actifs sont en lien avec le variant Delta, soit trois de plus que lors du dernier bulletin. Il s'agit essentiellement selon Santé publique France de "rassemblements importants de perrsonnes" et de "foyers familiaux". Pour rappel, suite à une soirée privée organisée au Tampon dans la nuit du 10 au 11 juillet et rassemblant près de 500 personnes, trois cas de Covid-19 ont été confirmés dont au moins, à ce jour, un variant Delta.

Parmi les autres observations présentées, le taux de dépistage est augmentation notamment chez les jeunes. Le "Reff" ou R0 (combien de personnes contaminées en moyenne par un cas positif) est toujours supérieur à 1.

Côté hospitalisations, les chiffres semblent plus stables avec des nouvelles entrées en baisse et des admissions en réanimation moins nombreuses également. Certaines journées sont cependant plus chargées que d'autres. Ainsi ce mardi, le directeur de la veille et de la sécurité sanitaire de l'ARS Xavier Deparis a indiqué, confirmant une annonce du préfet Jacques Billant faite vendredi dernier à la télévision, qu'à un moment donné, seuls deux lits de réanimaion étaient disponibles sur tout le département.

www.ipreunion.com / [email protected]