De nouveaux rassemblements contre le pass sanitaire et les restrictions sont organisés dans l'île ce samedi 17 juillet 2021. C'est la troisième fois en une semaine que les collectifs contre les mesures sanitaires se réunissent. Plusieurs rendez-vous sont donnés pour la journée (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le rendez-vous est donné à 10 heures à l'embarcadère de Saint-Paul à l'appel du QG Zazalé, du collectif Parents 974 mobilisation ou encore Réinfo Liberté 974. A la même heure, le même rassemblement est prévu à Saint-Pierre au marché forain.





Ces deux événements surviennent après un premier rendez-vous réussi ce mercredi à Saint-Denis. Plus de 200 personnes étaient présentes dans les rues du chef-lieu pour manifester. Le rassemblement a défilé dans la rue de Paris jusqu'à l'entrée de la route du littoral, avant de faire demi-tour pour terminer dans les jardins de la préfecture.

- Les restrictions sanitaires dénoncées -

Vendredi, une première manifestation a rassemblé environ 200 personnes dans les rues de Saint-Pierre. Un second rendez-vous, moins réussi, s'est déroulé devant la préfecture dans l'après-midi avec une centaine de personnes présentes.



Les collectifs dénoncent principalement l'instauration d'un pass sanitaire pour accéder aux lieux de loisirs et de culture. La vaccination obligatoire des personnels au contact de publics fragiles est elle aussi dénoncée. Enfin, le rétablissement d'un couvre-feu à La Réunion entre 23 heures et 5 heures, mais aussi un possible nouveau durcissement des restrictions sont largement dénoncées par les manifestants.



