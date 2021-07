Selon une information rapportée par plusieurs médias locaux, Jacob Desvarieux, le guitariste du groupe Kassav', a été hospitalisé en réanimation au CHU de Pointe-à-Pitre ce samedi 17 juillet 2021. Testé positif à la Covid-19, son état de santé s'est dégradé en quelques jours. Contrairement à ce qui peut être dit sur les réseaux sociaux ce lundi, le musicien n'est pas décédé et se trouve dans un coma artificiel

"Son état est jugé stable par ses médecins, et nous aurons plus d’informations sous 48 heures" a indiqué le groupe sur ses réseaux sociaux. Son hospitalisation intervient alors que le chanteur est totalement vacciné. Diabétique et ayant reçu une greffe du rein, il avait en effet été vacciné dès le début de la campagne de vaccination.

Jacob Desvarieux avait lui-même annoncé être positif au Covid-19 sur sa page Facebook, indiquant que tous les concerts à venir de Kassav' étaient annulés. L'annonce de l'aggravation de son état de santé a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux