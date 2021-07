Publié il y a 23 minutes / Actualisé il y a 23 minutes

Il semblerait que la préfecture de La Réunion et l'administration du gouvernement ne soit pas sur la même longueur d'onde concernant les restrictions sanitaires. A en croire Service public, le site officiel de l'administration française, le couvre-feu débuterait en effet à 18 heures à La Réunion et se terminerait à 6 heures du matin...Sauf que dans les faits, il commence en réalité à 23 heures et se termine à 5 heures du matin. Le site cite par ailleurs la Martinique, on aurait donc pu penser qu'une simple erreur s'était glissée dans leurs informations. Sauf que dans cette île antillaise, le couvre-feu ne débute pas non plus à 18 heures, mais à 21 heures. Dommage. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Il semblerait que la préfecture de La Réunion et l'administration du gouvernement ne soit pas sur la même longueur d'onde concernant les restrictions sanitaires. A en croire Service public, le site officiel de l'administration française, le couvre-feu débuterait en effet à 18 heures à La Réunion et se terminerait à 6 heures du matin...Sauf que dans les faits, il commence en réalité à 23 heures et se termine à 5 heures du matin. Le site cite par ailleurs la Martinique, on aurait donc pu penser qu'une simple erreur s'était glissée dans leurs informations. Sauf que dans cette île antillaise, le couvre-feu ne débute pas non plus à 18 heures, mais à 21 heures. Dommage. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)