Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 51 minutes

Il semblerait que la préfecture de La Réunion et l'administration du gouvernement ne soit pas sur la même longueur d'onde concernant les restrictions sanitaires. A en croire Service public, le site officiel de l'administration française, le couvre-feu débuterait en effet à 18 heures à La Réunion et se terminerait à 6 heures du matin...Sauf que dans les faits, il commence en réalité à 23 heures et se termine à 5 heures du matin. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Il semblerait que la préfecture de La Réunion et l'administration du gouvernement ne soit pas sur la même longueur d'onde concernant les restrictions sanitaires. A en croire Service public, le site officiel de l'administration française, le couvre-feu débuterait en effet à 18 heures à La Réunion et se terminerait à 6 heures du matin...Sauf que dans les faits, il commence en réalité à 23 heures et se termine à 5 heures du matin. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)