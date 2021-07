Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 4 minutes

Les chiffres de ces 3 derniers jours montrent des indicateurs à la hausse : 300 nouveaux cas ont été recensés par jour, soit un taux d'incidence à plus de 190/100 000 habitants et un taux de positivité de 5,3 % au 18 juillet. 10 personnes sont décédées des suites du virus, dont une personne âgée de 15 à 24 ans. Une intensification de la circulation liée au variant Delta est notée, avec 231 cas du Delta confirmés, contre 38 la semaine précédente. Une augmentation des hospitalisations en réanimation et en médecine pour Covid-19 a aussi été relevée par les autorités. "Ces données rendent compte d'une dégradation sérieuse de la situation sanitaire" alertent-elles. Pour la semaine passée du 10 au 16 juillet, si le taux d'incidence apparait en baisse (154.6/100 000 habitants), "cela est artificiel et uniquement lié à la présence d'un jour férié dans la semaine" souligne l'ARS. Au total, 1.320 cas ont été recensés sur la semaine. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

