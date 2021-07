A partir de ce mercredi 21 juillet 2021, le pass sanitaire deviendra obligatoire pour accéder aux lieux de loisirs et de culture. La jauge des lieux et établissements où le passe sanitaire sera exigé a été abaissée à 50 personnes. La liste a été publiée au Journal officiel ce mardi (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Ce pass sanitaire, qui prouve la vaccination complète, un test négatif récent ou l’immunisation, était déjà en vigueur dans ces lieux et établissements, mais la jauge a été abaissée à 50 personnes contre 1 000 précédemment, selon ce décret qui vient modifier une partie du décret d’origine datant du mois de juin. La liste complète de ces lieux est à retrouver ci-dessous :

• Les salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples

• Les chapiteaux, tentes et structures qui accueillent des événements

• Les salles de jeux et salles de danse

• Les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire

• Les établissements de plein air

• Les établissements sportifs couverts

• Les musées et salles destinées à recevoir des expositions

• Les bibliothèques et centres de documentation, à l'exception des bibliothèques universitaires et des bibliothèques spécialisées

• Les événements culturels, sportifs, ludiques ou festifs organisés dans l'espace public ou dans un lieu ouvert au public et susceptibles de donner lieu à un contrôle de l'accès des personnes ;

• Les fêtes foraines comptant plus de 30 stands ou attractions

A noter que l’obligation de port du masque n’est pas automatique pour les personnes ayant accédé à ces lieux et établissements. " Le port du masque peut toutefois être rendu obligatoire par le préfet de département lorsque les circonstances locales le justifient, ainsi que par l’exploitant ou l’organisateur ", ajoute le décret.

L'instauration de ce pass pour les restaurants, bars, ou encore les centres commerciaux, est prévue pour le 1er août.

www.ipreunion.com / [email protected]