Publié il y a 21 minutes / Actualisé il y a 17 minutes

L'ARS La Réunion et la commune du Tampon, avec le soutien des laboratoires et des pharmacies, organisent une opération de dépistage pour la population le mercredi 21 juillet de 8h30 à 11h30 sur le parking du Théâtre Luc Donat. Cette opération a pour but de limiter au maximum la propagation du virus sur l'île.

