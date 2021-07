Les centre de loisirs sans hébergement primaires de la Pointe des Châteaux et du Plate seront fermés demain vendredi 23 juillet 2021 en raison de cas positifs au coronavirus au sein du personnel. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Conformément au protocole, cette décision de l’ARS implique donc la fermeture momentanée de ces deux structures primaires. Les deux équipes d’animatrices et animateurs des CLSH primaires de la Pointe des Châteaux et du Plate ont été contactées par les autorités sanitaires afin de pratiquer un test PCR et d’être placés en isolement le temps d’obtenir les résultats.



Nous vous informerons des dispositions qui seront prises par les équipes pour ces deux CLSH. En attendant les activités sont suspendues jusqu’à nouvel ordre aux centres de loisirs sans hébergement de la Pointe des châteaux (école primaire) et du Plate. Les CLSH maternels fonctionneront normalement.