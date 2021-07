Présenter un pass sanitaire pour faire les boutiques dans les centres commerciaux pourrait devenir obligatoire au mois d'août, suite aux annonces faites par Emmanuel Macron. Si la mesure a pour l'instant du mal à passer, elle pourrait selon le ministre de l'Economie Bruno Le Maire ne concerner que les centres commerciaux de plus de 20.000 m2. Or dans le cas de Mayotte, aucun lieu n'est concerné car aucun n'atteint cette taille, la mesure n'aurait donc aucun impact. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Bien que tous les départements de France soient concernés par les mesures présidentielles, certains ont des particularités qui leur permettent "d'échapper" à certaines restrictions. C'est le cas de Mayotte qui ne possède aucun centre commercial de plus de 20.000 m2. Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, avait indiqué que l'obligation du pass ne concernerait que les lieux dépassant cette superficie. Une mesure qui reste en discussion, car de nombreux points de désaccord se posent encore.

Ainsi si l'obligation du pass sanitaire passe dans les centres commerciaux - après vote du projet de loi - l'île aux parfums ne sera pas concernée du fait de la petitee superficie de ses galeries marchandes.

A Mayotte, le dernier gros chantier en date est celui du rond-point du Baobab à Cavani avec ses 3.000 m2 d'hypermarché et ses 1.400 m2 de boutiques. Rien à voir avec La Réunion, qui compte trois centres commerciaux de plus de 20.000 m2 : le Cap Sacré Cœur (Le Port), le Grand Est (Sainte-Suzanne) et Duparc (Sainte-Marie).

- Dix maires mahorais soutiennent les mesures -

Dans une tribune publiée dans le Journal du Dimanche le 18 juillet, 382 élus ont soutenu les décisions prises par Emmanuel Macron dont celle sur le pass sanitaire obligatoire.

Dix maires mahorais y figurent, sur les 17 maires que compte l'île. Si les annonces suscitent de nombreuses réactions et manifestations à La Réunion, le mécontentement paraît beaucoup plus ténu à Mayotte, mis à part les restaurateurs.

- L’épidémie en baisse -

Contrairement à La Réunion, la baisse de l’épidémie se confirme et se poursuit sur le territoire mahorais. Avec 11 cas de Covid-19 confirmés sur la semaine du 10 juillet au 16 juillet, un taux d’incidence de 3,9 pour 100.000 habitants, Mayotte est l’un des départements français ou le taux d’incidence est le plus bas et le variant Delta est inexistant.

Lire aussi - Covid-19 : avec son taux d'incidence le plus bas de France, Mayotte défie la logique

Le taux de vaccination reste faible, de l'ordre de 21.33% pour les personnes ayant reçu une première dose sur l'île aux parfums. Les centres de vaccination continuent donc de se déployer un peu partout sur le territoire. Pour permettre une vaccination plus exhaustive, les lieux ciblés changent chaque semaine sous la forme d'une vaccination itinérante, et ce en étroite collaboration avec les communes mahoraises.

mbi/www.ipreunion.com / [email protected]