À partir du 15 octobre, les tests de dépistage du Covid-19 seront remboursés uniquement pour les personnes vaccinées, et sur présentation d'une ordonnance pour les autres, a annoncé le Premier ministre, dimanche (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Comme annoncé par Emmanuel Macron lors de son allocution du 12 juillet, les tests dits "de confort" de dépistage du Covid-19 deviendront payant à partir du 15 octobre, a confirmé dimanche 26 septembre le Premier ministre, Jean Castex, dans une interview accordée aux Échos. Mais celui-ci a précisé qu'ils continueront à être remboursés pour raison médicale et sans nécessiter de prescription, seulement pour les personnes vaccinées.

"Il n'est plus légitime de payer des tests de confort à outrance aux frais des contribuables, mais les tests continueront d'être remboursés pour raison médicale, soit sans prescription pour les personnes déjà vaccinées, soit sur prescription pour les autres", a expliqué le locataire de Matignon, avant de préciser que le gouvernement entend "maintenir la gratuité pour les mineurs".

Cette mesure est censée encourager les Français encore récalcitrants à la vaccination à se faire injecter le sérum et alléger la facture du dépistage, évaluée à 2,2 milliards d'euros en 2020 et 4,9 milliards cette année. "La logique est de rembourser les tests liés à des motifs réellement médicaux, et de continuer à inciter à se faire vacciner", a insisté le Premier ministre.

Le prix n'a pas encore été précisé, cepandant le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal avait tout de même indiqué que le tarif ne devrait pas trop s'éloigner de celui appliqué aux étrangers. "On a mis en place les tests payants pour les étrangers au début de l'été. C'est 29 euros pour l'antigénique et 49 euros pour le PCR, a priori ça ne sera pas très éloigné" avait-il déclaré sur le plateau de Franceinfo.

