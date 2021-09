Ces 7 derniers jours, trois décès et 441 cas ont été recensés à La Réunion. Parmi ces décès : deux personnes n'étaient pas vaccinées et présentaient des comorbidités, et une personne présentait un schéma vaccinal complet. Les trois Les principaux indicateurs poursuivent leur baisse. L'amélioration de la situation sanitaire se confirme dans l'île depuis 7 semaines. Le taux d'incidence descend à 51 pour 100.000 habitants, et est donc proche de passer sous le seuil d'alerte fixé à 50. Il est en baisse dans toutes les tranches d'âge. Au 28 septembre 2021, 16 lits de réanimation étaient occupés par des patients positifs au Covid-19 (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Ces 7 derniers jours, les principaux indicateurs poursuivent leur baisse. L’amélioration de la situation sanitaire se confirme dans l’île depuis 7 semaines. Le taux d’incidence est proche de passer sous le seuil d’alerte fixé à 50/100 000 habitants.



Le nombre de cas est en effet toujours en diminution avec un taux d’incidence qui se fixe désormais à 51.7/100 000 habitants (contre 70 la semaine précédente) et le taux de positivité sur l’ensemble des personnes testées à 1,4%. De même, la pression sur les hospitalisations diminue. Depuis le début de l’année, c’est la première fois que l’activité en réanimation pour des patients positifs à la Covid-19 est aussi basse.



Pour autant, cette évolution favorable de la situation ne doit bien sûr pas faire relâcher la vigilance : le virus continue de circuler et la part du variant Delta progresse encore (soit plus de 97 % des mutations recensées dans l’île). Cette semaine, 3 décès liés à la Covid-19 sont à déplorer.



A ce jour, 64,4 % des personnes éligibles (plus de 12 ans) disposent d’un schéma vaccinal complet. Le rythme vaccinal continue de ralentir alors que la vaccination est le moyen le plus efficace de protection des formes sévères. Au cours des dernières semaines, 94 % des patients admis en réanimation n’étaient pas vaccinés ou présentaient un schéma vaccinal incomplet. Devant l’amélioration de la situation sanitaire, la couverture vaccinale doit progresser davantage pour permettre la levée des mesures de restrictions dans l’île et un retour au plus vite à une vie normale.



- Situation sanitaire -



La préfecture et l’Agence Régionale de Santé ont le regret d’annoncer ce 28 septembre 2021 les décès de 3 patients originaires de La Réunion intervenus au cours des 7 derniers jours :

• une personne âgée entre 45 et 64 ans

• une personne âgée entre 65 et 74 ans

• une personne âgée de plus de 75 ans



Parmi ces décès : deux personnes n’étaient pas vaccinées et présentaient des comorbidités, et une personne présentait un schéma vaccinal complet.



Du 18 au 24 septembre, 441 cas ont été recensés en 7 jours. Le taux de positivité est en baisse à 1,4 % (1,7 % la semaine précédente). Le taux d’incidence hebdomadaire est en forte baisse et s’établit à 51.7/100 000 habitants (70 la semaine précédente). Le nombre de dépistages, avec 31 630 tests réalisés sur la semaine, est en diminution mais reste significatif.



Parmi les 441 nouveaux cas de la période :

• 425 cas sont classés autochtones,

• 7 cas sont classés importés, soit 0,7 % des cas.



Compte tenu des 52 663 guérisons et des 366 décès depuis le début de la crise sanitaire, 653 cas sont encore actifs à ce jour. 53 682 cas ont été investigués à ce jour par l’ARS, Santé publique France et l’Assurance Maladie, dont 94 % sont des cas autochtones.



- Recherche de mutations Covid-19 -



Du 18 au 24 septembre, 379 tests positifs ont été criblés pour identifier une mutation : 283 cas présentaient une des mutations spécifiques sous surveillance, soit une proportion de 74.6 % contre 72 % la semaine précédente.



Le variant Delta (indien) représente 97,2 % des mutations, en augmentation par rapport à la semaine précédente (95.8 %) devant le variant Beta (sud-africain) à 2.8 % (contre 4.2 % la semaine précédente).



- Point sur les clusters -



Au 28 septembre 2021, 19 clusters sont actifs et 471 clusters sont clôturés.



Parmi les clusters actifs, on note :

- 3 clusters à criticité élevé : Le Tampon (1), Saint-Pierre (1) et Saint-Leu (1).

- 6 clusters à criticité modéré : La Possession (1), Le Port (1), Saint-Denis (1), Saint-Paul (1) et Saint-Pierre (2).



- Concernant les autres indicateurs -

Le taux d’incidence est en baisse dans toutes les classes d’âge :

• chez les 0-14 ans : - 33,8 %

• chez les 15-24 ans : - 5,4 %

• chez les 25-34 ans : - 35,1 %

• chez les 35-44 ans : - 15,5 %

• chez les 45-64 ans : - 27,4 %

• chez les plus de 65 ans : - 40,1 %

• chez les plus de 75 ans : - 61,1 %



Au 28 septembre 2021, 16 lits de réanimation étaient occupés par des patients positifs à la Covid-19 sur les 86 lits de réanimation installés à La Réunion. Il s’agit du chiffre le plus bas depuis le début de l’année. Caractéristiques des patients hospitalisés en réanimation pour Covid-19, du 30 août au 26 septembre (source Santé Publique France) :



• 82% étaient des hommes et 18 % des femmes ;

• 24% étaient âgées de 15 à 44 ans, 24% de 45 à 64 ans, 34% de 65 à 74 ans et 18% de 75 ans et plus ;

• 94% des patients admis en réanimation n’étaient pas vaccinés ou présentaient un schéma vaccinal incomplet (une seule dose) ;

• 88% des patients présentaient une ou plusieurs comorbidités (hypertension artérielle, obésité, diabète…)



- Vaccination : plus de 900 000 injections depuis le début de la campagne -



Du 20 au 26 septembre, plus de 17 800 injections ont été effectuées. Le rythme des premières injections ralentit. A ce jour, 452 332 personnes sont vaccinées :



• 69 % de la population éligible (de plus de 12 ans) est engagée dans un parcours vaccinal (ou 56.6% de la population totale),

• 64.4 % de la population éligible présente un schéma vaccinal complet (ou 52.8% de la population totale)



L’amélioration de la situation sanitaire se confirme encore ces derniers jours. Néanmoins, la circulation du variant Delta se poursuit activement dans l’île et le taux de vaccination reste toujours insuffisant. Afin d’éviter un rebond épidémique, il convient de se vacciner sans plus attendre, de poursuivre les gestes barrières, de se faire tester et de s’isoler en cas de symptômes ou si l’on est personnes contact.



La préfecture et l’ARS rappellent à l’ensemble des Réunionnais la nécessité de :

• se prêter au dépistage au moindre symptôme ;

• respecter l’isolement strict prescrit pour éviter une diffusion du virus et de ses variants :

- au moins 10 jours lorsqu’on est contaminé par la Covid-19,

- au moins 7 jours si l’on est cas contact.

• une plus retarder sa vaccination ou attendre 2 mois si l’on a été contaminé :

- 2 doses pour le vaccin Pfizer (ou 3 pour certaines personnes sur avis de leur médecin)

- et une seule dose pour le vaccin Janssen.



• respecter le délai d’injection de la 2ème dose du vaccin Pfizer de 3 semaines à compter de la 1ère injection.



• les personnes concernées par la dose de rappel (plus de 65 ans, présentant des comorbidités à risque de formes graves, sévèrement immunodéprimées et ayant été vaccinées avec le Janssen) sont invitées à se rendre en centre de vaccination ou auprès de leur médecin, pharmacien, infirmier :

· à partir de 6 mois après la dernière injection du vaccin Pfizer,

· 4 semaines après l’injection unique du vaccin Janssen,

· entre 3 et 6 mois après la dernière injection du vaccin Pfizer pour les personnes sévèrement immunodéprimées, sur avis médical.