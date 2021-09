C'est officiel depuis ce dimanche 26 septembre 2021 : à partir du 15 octobre prochain, les personnes non-vaccinées devront payer pour leurs tests de dépistage si elles ne sont pas équipées d'une ordonnance médicale. Disons-le tout de suite : la vaccination est pour l'heure l'unique solution pour sortir durablement de cette crise sanitaire. Mais ce n'est certainement pas en ayant recours au chantage que le gouvernement fera plier les opposants les plus farouches à la vaccination.

Le temps passe mais le gouvernement ne semble toujours pas apprendre de ses erreurs. En plus d'un an et demi de crise sanitaire, on aurait pu penser que nos dirigeants auraient compris que le recours au chantage n'était peut-être pas la meilleure stratégie face à une population toujours plus méfiante vis-à-vis de la classe politique.



La vaccination patine à La Réunion depuis plusieurs semaines, ce n'est pas un secret. Une frange de la population est plus qu'hostile au vaccin, parfois en raison d'informations partiellement ou carrément erronées. Et plutôt qu'aborder la situation avec pédagogie, ce sont des obligations vaccinales masquées qui ont été décidées.



Car si elle ne dit pas son nom, l'obligation vaccinale est bel et bien une réalité : une grande partie des activités sont soumises au pass sanitaire pour les adultes, et bientôt pour les plus de 12 ans. Si jusqu'ici les opposants aux vaccins pouvaient se tourner vers les dépistages en cas de besoin, désormais, il faudra mettre la main à la poche.



En supposant que les prix soient les mêmes que pour les étrangers, les tests antigéniques seront facturés 29 euros, contre 49 pour les tests PCR. Un dépistage tous les trois jours reviendrait donc à dépenser au moins 60 euros par semaine pour avoir un pass valide constamment, une somme élevée et clairement pas à la portée de tous.

- Le gouvernement largement responsable -

La fin des dépistages gratuits poussera certainement certains à se faire vacciner à contrecœur, mais le gouvernement pense-t-il réellement réussir à convaincre les plus récalcitrants ? Nombre d'entre eux l'ont d'ores et déjà annoncé depuis des mois : ils ne fréquentent plus les lieux concernés par le pass sanitaire. Certains ont même renoncé à leur travail par conviction.



Si l'on peut admettre que pour mettre fin à cette crise sanitaire, la vaccination du plus grand nombre soit nécessaire, les méthodes utilisées ces derniers mois, le manque de transparence des autorités, les non-sens débités depuis un an et demi ont largement contribué à installer le climat de méfiance ambiant. Et le gouvernement ne peut finalement s'en prendre qu'à lui-même.



www.ipreunion.com / [email protected]