Pour la septième semaine consécutive, la situation sanitaire continue de s'améliorer à La Réunion. Le taux d'incidence a chuté à 51 cas pour 100.000 habitants, proche du seuil d'alerte qui est fixé à 50. Le nombre de cas hebdomadaire continue lui aussi de baisser, avec 441 cas confirmer sur sept jours. Cette amélioration intervient à quelques jours de la fin de l'arrêté préfectoral concernant les restrictions sanitaires en place dans l'île (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Pour l'heure, aucune prise de parole du préfet Jacques Billant n'est prévue. La préfecture devrait cependant dans tous les cas communiquer sur le déroulement des semaines à venir. Reste à savoir si les restrictions en place seront reconduites pour les deux semaines suivantes, ou si un nouvel allègement des restrictions est à prévoir.



A partir du lundi 4 octobre, les départements où le taux d'incidence est en-dessous de 50 pourront permettre aux élèves des écoles primaires d'enlever le masque, en intérieur comme en extérieur. Dépendant de l'évolution du taux d'incidence à la fin de la semaine, cette éventualité pourrait donc être appliquée à La Réunion.



Le couvre-feu, toujours en place de 23 heures à 5 heures du matin, pourrait lui aussi être levé dès ce samedi si les autorités estiment que la situation est désormais assez stable. Enfin, le port du masque dans l'espace public pourrait lui aussi être réévaluer, ne serait-ce qu'en extérieur.



Les Réunionnais.es attendant par ailleurs la fin de l'interdiction des pique-niques et regroupements de plus de six personnes dans l'espace public. Cette éventualité semble cependant moins probable, alors que la préfecture souligne régulièrement le rôle des rassemblements sociaux comme étant à l'origine de nombreux clusters.



- Amélioration de tous les indicateurs -



Les indicateurs continuent en tout cas de s'améliorer, malgré une levée progressive des restrictions sanitaires ces dernières semaines. Une progression encourageante, alors que le taux d'incidence est passé de 70 à 51 en une semaine, et que le nombre de cas hebdomadaire est passé de 598 à 441. Le nombre de décès diminue lui aussi, avec trois décès dont deux patients non-vaccinés, contre trois la semaine précédente.



Les lits de réanimation se vident peu à peu : au 28 septembre 2021, 16 lits de réanimation étaient occupés par des patients positifs au Covid-19 sur les 86 lits de réanimation installés à La Réunion, contre 20 lits occupés sept jours avant.

La vaccination continue cependant de ralentir, avec 17.800 injections effectuées du 20 au 26 septembre. Désormais, 69 % de la population éligible (de plus de 12 ans) est engagée dans un parcours vaccinal (ou 56.6% de la population totale). Une situation qui pourrait pousser les autorités à rester réservés quant à un éventuel desserrement des restrictions sanitaires.



