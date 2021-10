A partir du lundi 4 octobre 2021, une nouvelle levée des restrictions sanitaires va être mise en place : le couvre-feu est totalement levé, les discothèques vont pouvoir rouvrir avec le port du masque en intérieur, et les piques-niques sont ré-autorisés dans la limite de 10 personnes. L'obligation du port du masque est levée dans les établissements soumis au pass sanitaire et accueillant du public en extérieur. Comme au national, le port du masque reste obligatoire dans les espaces clos soumis à un pass sanitaire. Les concerts debout soumis au pass sanitaire sont de nouveau autorisés dans la limite d'une jauge fixée à 75% de la capacité d'accueil de l'établissement dans lequel il a lieu. Le port du masque dans l'espace public reste obligatoire pour l'heure. Nous publions le communiqué complet de la préfecture ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Depuis 7 semaines consécutives, les indicateurs sont en baisse constante. Depuis samedi dernier, le taux d’incidence s’est fixé en dessous du seuil d’alerte des 50 pour 100 000 habitants. Au regard des données sanitaires favorables, le préfet de La Réunion, en lien avec l’Agence régionale de santé et en concertation avec les élus et les acteurs locaux, a décidé de poursuivre le plan de désescalade pour permettre un retour progressif à une vie normale et favoriser la reprise économique.



Cette levée partielle ne doit cependant pas faire oublier que le virus circule toujours et que les gestes barrières et la vaccination restent toujours les moyens de lutte les plus efficaces contre l’épidémie. Seule une couverture vaccinale d’au moins 80% de la population éligible pourra permettre une levée complète des mesures.



L’effort collectif d’engagement dans le schéma vaccinal doit donc être maintenu et même accéléré pour continuer à sauver des vies, à protéger les plus vulnérables, à préserver les soignants et le système de santé, à soutenir l’économie locale.



- Ce qui change à compter du 4 octobre et jusqu’au 24 octobre -



• Fin du couvre-feu à 23h



Le couvre-feu est levé sur l’ensemble du territoire à compter du 4 octobre. Pour autant, les autorités rappellent que les rassemblements à caractère festif sont des lieux propices aux contaminations et qu’ils restent à ce titre dangereux au plan sanitaire. Le maintien des gestes barrières y est donc recommandé.



• Fin du port du masque au sein des établissements et lors d’événements recevant du public de plein air et soumis au passe sanitaire



L’obligation systématique du port du masque est levée dans les établissements soumis au passe sanitaire et accueillant du public en extérieur.

Exemple : les stades, les lieux de concert…



Comme au national, le port du masque reste obligatoire dans les espaces clos soumis à passe sanitaire.



Le passe sanitaire constitue en effet une bulle de protection limitant les risques de diffusion épidémique et la probabilité de contamination. Son déploiement au sein des établissements recevant du public permet d’envisager un retour à la vie sociale et la reprise de certaines activités économiques.



• Suppression des jauges dans les commerces, les marchés, les brocantes, et les vide-greniers



Les jauges restrictives d’accueil du public désormais sont levées dans les commerces et dans les marchés. Les gestes barrières et le port du masque y sont bien sûr strictement maintenus.



• Regroupements autorisés dans l’espace public dans la limite de 10 personnes



Les rassemblements, les réunions ou les activités sont désormais autorisés sur les espaces publics (plages, aires et loisirs, parcs et jardins) dans la limite de 10 personnes.



• Pique-nique autorisé dans la limite de 10 personnes



Les pique-niques sont ré-autorisés en plein air dans la limite de 10 personnes. La prudence doit bien sûr rester de mise dans le cadre des rassemblements amicaux et familiaux propices aux chaines de contamination.



• Réouverture des clubs et des discothèques



Les clubs et discothèques pourront de nouveau accueillir du public dans la limite d’une jauge correspondant à 50% de la capacité d’accueil maximale. Le port du masque est maintenu en intérieur et lors des activités de danse qu’elles aient lieu en intérieur ou en extérieur.



Plus généralement, l’activité de la danse dans tous les établissements recevant du public est soumise à passe sanitaire et devra se faire dans le respect d’une jauge fixée à 50% de la capacité d’accueil maximale avec l’obligation de port du masque.



• Concerts debout



Les concerts debout soumis à passe sanitaire sont de nouveau autorisés dans la limite d’une jauge fixée à 75% de la capacité d’accueil de l’établissement dans lequel il a lieu. Le port du masque est obligatoire en intérieur comme en extérieur.



• Modalités de travail



Le télétravail a été un outil important de prévention contre la propagation épidémique. La recommandation par l’employeur de jours de télétravail est levée compte tenu de l’amélioration de la situation sanitaire.



- Ce qui ne change pas au 4 octobre -



• Maintien du port du masque dans les espaces publics



En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, la levée de l’obligation du port du masque dans tout ou parties de l’espace public pourra être envisagée à l’issu d’une phase de concertation avec les maires.



Pour rappel – le port du masque n’est actuellement pas obligatoire :

- dans les espaces naturels (plages, forêts, parcs),

- dans les espaces en plein-air en accueil collectif de mineurs,

- pour les personnes en situation de handicap,

- lors de la pratique d’une activité sportive ou artistique de plein air,

- pour les usagers de deux roues.



Port du masque obligatoire dans les lieux clos



Le port du masque reste obligatoire dans les lieux clos tels que le lieu de travail, les commerces, les transports et dans tout lieu de rassemblement couvert. Cette obligation s’applique pour toutes les personnes dès l’âge de 11 ans.



• Interdiction de la consommation d’alcool sur la voie publique



La consommation de boissons alcoolisées est interdite sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public.



• Manifestations sportives et culturelles soumises au pass sanitaire



Les manifestations sportives et culturelles faisant l’objet d’une procédure d’autorisation et de déclaration ainsi que les événements culturels, sportifs, ludiques ou festifs sont soumis à passe sanitaire.



• Les regroupements festifs sont limités



Les prestations à domicile de traiteur, de location de chapiteaux, de tentes et de barnums à destination des particuliers et le transport de sonorisation ne sont toujours pas autorisées.





- Recommandations sanitaires -



A ce stade, tout relâchement dans la pratique des gestes barrières et l’application stricte des recommandations sanitaires constitue un risque de rebond épidémique.



Il est rappelé la nécessité de :



• se prêter au dépistage au moindre symptôme ;

• respecter l’isolement strict prescrit pour éviter une diffusion du virus et de ses variants :

- au moins 10 jours lorsqu’on est contaminé par la Covid-19,

- au moins 7 jours si l’on est cas contact.



• ne plus retarder sa vaccination ou attendre 2 mois si l’on a été contaminé :

- 2 doses pour le vaccin Pfizer (ou 3 pour certaines personnes sur avis de leur médecin)

- et une seule dose pour le vaccin Janssen.

- injection de la 2ème dose du vaccin Pfizer de 3 semaines à compter de la 1ère injection.

• rappel (plus de 65 ans, présentant des comorbidités à risque de formes graves, sévèrement immunodéprimées et ayant été vaccinées avec le Janssen) sont invitées à se rendre en centre de vaccination ou auprès de leur médecin, pharmacien, infirmier :

- à partir de 6 mois après la dernière injection du vaccin Pfizer,

- 4 semaines après l’injection unique du vaccin Janssen,

- entre 3 et 6 mois après la dernière injection du vaccin Pfizer pour les personnes sévèrement immunodéprimées, sur avis médical.