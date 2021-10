Au 27 septembre 2021, 64,4% des Réunionnais éligibles disposent d'un schéma vaccinal complet (soit 52,8% de la population totale). La couverture vaccinale progresse très lentement ces dernières semaines, avec une baisse de plus en plus prononcée du nombre de premières injections. Nous publions le communiqué complet ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La vaccination doit progresser davantage, surtout chez les jeunes de 12 à 17 ans puisque près de 60% d’entre eux ne sont toujours pas entrés dans le processus de vaccination. Le pass sanitaire s’applique également à cette tranche d’âge depuis le 30 septembre.

La campagne de rappel a débuté en septembre à La Réunion, près de 2 000 personnes ont déjà pu bénéficier d’une dose supplémentaire. L’ARS encourage les personnes concernées et notamment les personnes de plus de 65 ans, plus exposées aux formes graves, à réaliser cette dose de rappel de façon à réactiver leur immunité et ainsi à maintenir un bon niveau de protection. Une deuxième dose Pfizer s’avère également indispensable pour toutes les personnes vaccinées au Janssen.



Pour assurer une plus grande proximité pour les Réunionnais, l’ARS poursuit ses opérations au sein des communes, par le biais du Vaccinobus et des centres éphémères. Les opérations dans les collèges, lycées et à l’Université sont également reconduites.



- Une couverture vaccinale insuffisante chez les jeunes -

A La Réunion, seulement 36,7% des jeunes de 12 a 17 ans ont un schéma vaccinal complet. Un taux insuffisant comparé à la métropole ou le taux de vaccination reste soutenu depuis couverture a cette tranche d'age avec :

• 3,6 millions de primo-vaccines (soit 72% de couverture an 26 septembre),

• 3,2 millions qui ont un schéma vaccinal complet (64% de cette cétegorie d'age).

Pourtant, grâce à la vaccination, les plus jeunes auront moins de risque de contracter In virus, de développer des formes graves de Covid-19 (Covid long), et de transmettre la maladie. Ils pourront surtout retrouver une vie normale et avoir accès aux sorties, au sport, à la culture et aux intéractions sociales.



- La campagne de rappel plus que nécessaire chez les personnes de plus de 65 ans et/ou pour toute personne vaccinée au Janssen -

La campagne de rappel a été déployée depuis début septembre à La Réunion, conformément à l'avis de la HAS précisant la nécessité d'une injection supplémentaire pour un certain nombre de personnes pour lesquelles a été identifié un affaiblissement de l'immunité conférée par le vaccin.

Cette baisse de protection concerne essentiellement les personnes âgées de plus de 65 ans et les po-pulations à risque de forme grave ou immunodéprimées (ayant reçu une transplantation d'organe ou de cellules souches hématopoïétiques, sous chimiothérapie lymphopéniante, traitées par des médica-ments immunosuppresseurs forts, dialysées chroniques).

Une étude menée en Israël sur un échantillon de personnes de plus de 60 ans ayant reçu une troisième dose du vaccin à ARN de Pfizer montre une réduction significative de l'incidence des réinfections dans ce groupe, en comparaison avec des personnes de même âge n'ayant reçu que 2 doses. La réduction observée porte sur le nombre de nouveaux cas de Covid graves mais aussi sur le nombre de toutes les infections confirmées, incluant celles dues au variant Delta devenu majoritaire.

Près de 2 000 personnes ont déjà pu bénéficier de cette dose de rappel sur l'île. L'ARS encourage les personnes qui sont concernées à réaliser cette injection supplémentaire de façon à réactiver leur immu-nité et ainsi à maintenir un bon niveau de protection.

De plus, toutes les personnes ayant été vaccinées avec le vaccin Janssen doivent bénéficier d'une injec tion de rappel avec le Pfizer.



- Evolutions du pass sanitaire -

Application aux mineurs de 12 à 17 ans Depuis le 30 septembre 2021, les adolescents âgés de 12 à 17 ans doivent présenter un pass sanitaire pour accéder aux lieux et événements où il est exigé (cinémas, salles de sports, piscines, restaurants, cafés...). Ils doivent donc dorénavant pouvoir justifier d'une vaccination complète, ou d'un test négatif de moins de 72h, ou d'un certificat de rétablissement du Covid-19 datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois ou d'un certificat de contre-indication vaccinale.

Conduite à tenir en cas de vaccination à l'étranger Pour les personnes vaccinées avec un vaccin non reconnu par l'Agence européenne des médicaments (EMA), une procédure particulière devra être appliquée en fonction du vaccin leur ayant été administré et de l'état d'avancement de leur vaccination.

Le respect de cette procédure conditionnera la reconnaissance de leur schéma vaccinal et l'obtention du pass sanitaire.

• Vous avez reçu un des vaccins reconnus en France : Dans ce cas, votre schéma vaccinal est considéré comme complet et vous permet d'obtenir le pass sanitaire. Si vous n'avez reçu qu'une dose avant votre arrivée, vous pouvez compléter votre schéma vaccinal en recevant la deuxième dose en France.

• Vous avez été vacciné avec un autre vaccin : Vous devez être vacciné de nouveau en France, notamment pour obtenir le pass sanitaire.