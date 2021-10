Au cours de la semaine du 25 septembre au 1er octobre 2021, 99 cas ont été recensés à Mayotte, soit un taux d'incidence de 35,4 cas pour 100.000 habitants, indique l'ARS de Mayotte. Ce taux est en augmentation de 8,6% par rapport à la semaine glissante précédente. Sur les 3 patients actuellement hospitalisés au CHM, un est en réanimation, 1 en médecine et 1 en gynécologie. Nous publions ici le communiqué de l'ARS de Mayotte. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

L’ARS enjoint la population à ne pas relâcher ses efforts. Le virus circule toujours sur le territoire ! Pour rappel, tout rassemblement réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public est interdit s’il rassemble plus de dix personnes.



Quelques principes simples et essentiels pour limiter la diffusion du virus :



• Je me protège et je protège mon entourage en appliquant les mesures barrières.



• Je me fais dépister toute de suite en cas d’apparitions de symptômes, même s’ils sont faibles ou si j’ai un doute.



• Je m’isole immédiatement si je suis malade ou si j’ai été en contact à risque avec une personne malade.