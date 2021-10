Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

L'entrée sur le territoire mauricien est possible pour les voyageur.se.s vacciné.e.s et la quatorzaine à l'arrivée est supprimée, mais les conditions sont multiples, comme le rappellent nos confrères de Réunion la 1ère. Sur le site de la compagnie aérienne Air Mauritius, la liste des documents à présenter avant et après le vol est longue : test PCR avant, test antigénique après, puis un nouveau test cinq jours plus tard et une attestation d'assurance Covid, obligatoire. Autant de documents qui s'ajoutent à l'attestation de vaccination. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

