Masque dans les espaces publics oui, mais dans la rue, dans certaines rues, dans certaines villes, dans des espaces urbains moins fréquentés aussi ? Une certaine confusion règne autour du masque à l'extérieur. Alors que le couvre-feu a été levé et que d'autres restrictions sanitaires sont allégées, le masque reste pourtant bien obligatoire dans la rue, sur la voie publique, nous confirme la préfecture. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le port du masque relève bien souvent du véritable casse-tête, et les derniers allègements annoncés par la préfecture ne font pas exception à la règle. Levée assez rapidement lors des assouplissements de la fin juin, l'obligation du port du masque tarde cette fois-ci à être supprimée, montrant un changement de stratégie de la part du préfet.

Mais difficile de savoir quand le porter exactement. Dans les espaces clos il reste obligatoire, mais à l'extérieur c'est le flou total. Interrogée par Imaz Press, la préfecture précise alors que "le port du masque est maintenu dans l'espace public : la rue, sur la voie publique".

Cependant il peut être enlevé dans les établissements de plein air soumis à un pass sanitaire accueillant du public en extérieur.



Il n'est pas obligatoire:



- dans les espaces naturels (plages, forêts, parcs),



- dans les espaces en plein-air en accueil collectif de mineurs,



- pour les personnes en situation de handicap,



- lors de la pratique d’une activité sportive ou artistique de plein air,



- pour les usagers de deux roues.

"Une phase de concertation sera engagée avec les élus et les maires permettant une levée du port du masque dans les espaces publics à faible fréquentation sous condition d'une évolution favorable de la situation sanitaire" rappelle la préfecture.

Pour rappel, le port du masque dans la rue avait été supprimé le 1er juillet 2021, avant d'être remis en place le 31 juillet, soit moins d'un mois plus tard. Une décision prise face à l'augmentation rapide des cas de Covid-19 sur l'île cet hiver, et l'annonce gouvernementale de repasser La Réunion en état d'urgence sanitaire. Le préfet Jacques Billant avait alors décrété un confinement partiel en journée et un couvre-feu strict le soir.



