La tendance de la crise sanitaire à La Réunion est à l'amélioration. Ce fait est constant depuis huit semaines. Ainsi du samedi 25 septembre au vendredi 1er octobre 2021, 281 nouveaux cas de contamination ont été recensés par les autorités sanitaires (contre 441 la semaine précédente). Le taux d'incidence - nombre de contamination pour 100.000 habitants -, passe à 32,9 pour 1 (contre 51.7 la semaine précédente). Ces chiffres sont toutefois ternis par la mort de trois patients. Le préfet attire aussi l'attention sur le ralentissement continu de la vaccination. 65.9 % de la population éligible présentent un schéma vaccinal complet au dimanche 3 octobre (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

• Trois décès supplémentaires

Entre le samedi 25 septembre et le vendredi 1er octobre, trois personnes sont décédées des suites du Covid-19. Une des personnes était âgée entre 45 et 64 ans, une autre était âgée entre 65 et 74 ans et la dernière avait plus de 75 ans.

"Deux des patients décéds disposaient d’un schéma vaccinal complet : elles étaient âgées de plus 65 ans et présentaient des comorbidités" précisent l'Agence régionale de santé (ARS).

Le nombre des décès est similaire à celui de la semaine précédente. A noter que les hospitalisations ont aussi fortement baissé. L’activité en réanimation pour patients Covid est ainsi la plus basse enregistrée depuis le début de l’année avec 9 lits occupés.

• Nette diminution du nombre de cas et chute du taux d'incidence

281 nouveaux cas de contamination ont été recensés au cours des sept derniers jours. Le taux de positivité est en baisse à 0,9 % (1,7 % la semaine précédente). "Le taux d’incidence hebdomadaire est en forte baisse et s’établit à 32,9 pour 100 000 habitants (51,7 la semaine précédente). Le nombre de dépistages réalisés sur la semaine est de 30 807 tests réalisés (en baisse)" relève la préfecture.

La baisse du taux d'incidence est notée dans toutes les classes d'âge. Elle est importante et elle atteint même les - 48,2% chez les plus de 65 ans.

• La vaccination est toujours en baisse

Ombre au tableau de l'amélioration de la situation : la baisse constante des vaccinations. Plus de 921.000 injections ont été administrées depuis le début de la campagne, dont plus de 17.200 entre le 27 septembre et le 3 octobre. Un total de 90.708 personnes sont vaccinées mais "le rythme des premières injections ralentit encore cette semaine" déplore l'ARS.

Au dimanche 3 octobre, 69.9 % de la population éligible (de plus de 12 ans) est engagée dans un parcours vaccinal (ou 57.3% de la population totale). 65.9 % de la population éligible présente un schéma vaccinal complet (ou 54.1% de la population totale).

• Hypothétique "retour rapide à une vie normale"

"La levée partielle des mesures de freinage cette semaine ne doit pas faire oublier que le virus circule toujours, (...) les gestes barrières et la vaccination restent toujours les moyens les plus efficaces pour lutter contre l’épidémie" note le préfet dans le communiqué transmis ce mardi. Il ajoute que "seule une progression plus importante de cette couverture vaccinale pourra permettre une levée complète des mesures et un retour rapide à une vie normale".

Lequel retour semble bien hypothétique pour les prochaines semaines. Un projet de loi pour proroger ce dispositif au-delà du 15 novembre "est en cours d'élaboration et sera présenté le 13 octobre en Conseil des ministres", a annoncé lundi l'entourage du Premier ministre Jean Castex.

Pour rappel, depuis ce lundi, le couvre-feu est totalement levé à La Réunion, les jauges d'accueil sont supprimées dans les commerces, les pique-niques sont possibles par groupes de dix et les discothèques sont autorisées à rouvrir leurs portes après plus de 18 mois de fermeture. Le port du masque reste toutefois obligatoire dans la rue.

