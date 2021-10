Publié il y a 9 minutes / Actualisé il y a 5 minutes

Le port du masque ne sera plus obligatoire pour les élèves du CP au CM2 de La Réunion et de Mayotte à compter du lundi 11 octobre 2021, indique le gouvernement dans un décret paru au Journal officiel du 7 octobre. Plus d'informations à venir

