Publié il y a 17 minutes / Actualisé il y a 16 minutes

C'est une annonce du ministère de la Santé : les autotests ne seront plus valables pour le pass sanitaire, à compter du 15 octobre 2021. Par ailleurs les tests PCR et antigéniques seront toujours reconnus mais ils ne seront plus automatiquement remboursés, sauf ordonnance du médecin.

