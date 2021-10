Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Dans un courrier adressé aux ministres de la Santé et des Outre-mer, la députée réunionnaise Karine Lebon a demandé à ce que la gratuité des tests PCR et antigéniques soit prolongée au-delà du 15 octobre 2021, à l'instar des autres territoires ultra-marins. En effet, si une prolongation a été décidée pour la plupart des outre-mers, La Réunion n'est pas concernée, et les tests y seront plus chers que dans l'Hexagone. "La population réunionnaise est donc aujourd'hui pénalisée car ayant une circulation du virus réduite et un taux de vaccination correct" souligne Karine Lebon, dans un courrier que nous publions ci-dessous dans son intégralité (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

